Повільно і нудно: журналісти розповіли про перші випробування поїздок в тунелях Boring Company

Компанія Boring Company, яка почала прокладати швидкісні підземні магістралі під Лас-Вегасом, запросила журналістів на тест-драйв першого маршруту. За словами учасників процесу, все виявилося нудно і зовсім не так, як було заявлено перед початком робіт.

Компанія Boring Company завершила першу підземну трасу довжиною 2,4 кілометра під конференц-центром LVCC в Лас-Вегасі. Вартість проєкту склала 50 мільйонів доларів.

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Враження журналістів

Відомо, що вже є план продовжити систему підземних тунелів на значно більші дистанції, включаючи маршрут в аеропорт, який розташований досить далеко від центру міста. Щоправда, перші враження журналістів про підземну транспортну магістраль Boring Company виявилися неоднозначними.

Повідомляють, що в машинах транспортної мережі не було автопілотів. Електромобілями керували живі водії, хоча у тунелі з одностороннім рухом по одній смузі автономне водіння не повинно бути проблемою. Подібне компанія пояснила тим, що процес висадки пасажира в конкретному місці дуже складний навіть з живим водієм.

Враження журналістів від тестування тунелів: відео

Перших пасажирів також розчарувала й швидкість руху. Замість обіцяних 200 кілометрів на годину електрокари ледь розганялися до 56 кілометрів.

В цілому, як пише Electrek, загальні враження виявилися співзвучними назві компанії – boring, що означає "нудно".