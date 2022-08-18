Apple визначилась із датою презентації: коли покажуть iPhone 14

Щороку компанія Apple представляє нове покоління смартфонів iPhone, а разом із ними – операційну систему iOS та деякі інші пристрої. Традиційно це відбувається у першій половині осені.

За непідтвердженими чутками модельний ряд iPhone 14 включатиме базовий iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max та новий iPhone 14 з великим екраном. Торік компанія навпаки випустила модель Mini, яка провалилась у продажах, не сподобавшись користувачам. Тепер компанія, імовірно, хоче поекспериментувати з більшим форматом.

Цікаво У мережі з'явилися точні зображення флагманського смартфона iPhone 14 Pro

Дата презентації iPhone 14

За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, презентацію iPhone 14 слід очікувати 7 вересня .

. Продажі при цьому нібито повинні стартувати 14 вересня , однак разом із тим є дані, що працівникам магазинів порадили готуватися до старту продажів 16 вересня .

, однак разом із тим є дані, що працівникам магазинів порадили готуватися до старту продажів . Захід пройде в онлайн-форматі. Він знову відбудеться у вигляді змонтованого заздалегідь ролика, а не живої зустрічі на сцені з гостями. Компанія вже записує відеопрезентацію.

За чутками, під час заходу Apple також оголосить про оновлення "розумного" годинника Apple Watch, включаючи нову захищену модель вищого класу та оновлений Apple Watch SE. Повідомляється, що компанія також працює над наступним поколінням AirPods Pro, новим iPad початкового рівня, який може втратити роз’єм для навушників, і багато іншого.