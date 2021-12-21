Жодних спойлерів: Telegram додасть новий вид повідомлень

Розробники сервісу Telegram планують додати вельми цікаву функцію, яку жоден із конкурентів не підтримує. Мова про новий вид повідомлень.

Як повідомляють джерела в мережі, нововведення націлене на те, щоб приховати текст повідомлень. Функція буде особливо корисною для уникнення спойлерів, в яких розкривається сюжет або розв'язка того чи іншого серіалу або фільму.

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Нові повідомлення

Про майбутнє нововведення вперше повідомив користувач форму Reddit. На жаль, джерело цієї інформації він не уточнює.

При відправці повідомлення можна виділити текст і вибрати в меню опцію "Спойлер".

Після цього в листуванні замість тексту з'явиться анімація, на якій букви розсипаються на пікселі, ховаючи текст.

Якщо співрозмовник захоче побачити вміст, він може натиснути на текст, і той збереться назад у слова.



У Telegram з'явиться новий вид повідомлень / Скриншот 24 каналу



У Telegram з'явиться новий вид повідомлень / Скриншот 24 каналу

Таким чином можна приховувати не тільки спойлери до фільмів і серіалів, а й іншу інформацію. Не виключено, що надалі аналогічним чином можна буде ховати вміст фотографій (наприклад, за допомогою ефекту розмиття).

Оновлення очікують побачити в одному з найближчих апдейтів месенджера, хоча жодних конкретних дат ніхто не називав.