Жодних посередників: Apple збирається стати повноцінним банком

Компанія Apple працює над незалежною інфраструктурою для обробки платіжних процесів. За даними Bloomberg, у рамках проекту "Breakout" Apple розробляє все, що необхідно бренду для ведення автономного бізнесу у фінансовому секторі.

Ця багаторічна ініціатива не торкається нинішніх продуктів компанії, але стане важливою частиною ІТ-гіганта в майбутньому. У перспективі Apple зможе позбавитися посередників, на кшталт Goldman Sachs, і стати функціонально повноцінним банком.

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Навіщо Apple власний банк

Марк Гурман з Bloomberg повідомив, що бажання Apple зменшити власну залежність від ключових партнерів не обмежується розробкою мікросхем. Компанія також хоче відмовитися від співпраці з багатьма підприємствами в галузі онлайн-банкінгу. Проєкт Breakout включає обробку платежів, оцінку ризиків у кредитуванні, аналіз шахрайства, перевірку кредитоспроможності споживачів та додаткові функції для обслуговування клієнтів.

Ці процеси доповнять випущену в 2019 карту Apple Card. Коли Apple завершить Breakout, їй залишиться пройти перевірку з боку фінансових регуляторів, після чого компанія перетвориться на кредитну організацію із правом приймати та проводити грошові платежі.

Ще ж і надто, інформація про новий проєкт співпадає з більш раннім витоком від Гурмана. У липні минулого року інсайдер розповів, що Apple розробляє послугу Apple Pay Later. Остання передбачає аналог сервісу "купуй зараз, плати потім", який дозволяє розділити оплату будь-якої покупки на кілька частин без відсотків.

У Bloomberg також зазначили, що, ймовірно, Apple все ж таки збереже партнерські відносини з Goldman Sachs на найближчі кілька років – компанії вже домовилися про спільний запуск "купуй зараз, плати потім". І все ж у довгостроковій перспективі Apple зможе відмовитись від послуг Goldman, щоб вийти зі своїми фінансовими продуктами на міжнародний рівень.

Зараз Apple Pay доступний у більш ніж 70 країнах світу, але такі послуги, як Apple Card і Apple Cash, як і раніше доступні тільки в США через обмеження з боку банків-посередників.