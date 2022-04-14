Жодних батарей: вчені знайшли спосіб запасати енергію Сонця на 18 років

Команда вчених з Сингапура та Швеції відкрила спосіб отримувати енергію Сонця, переводити її в електрику та зберігати протягом тривалого часу. Вчені обіцяють, що з новою технологією електроніка може забути про дорогі батареї.

Дослідники об'єднали створену раніше систему одержання енергії з тепла з мініатюрним термоелектричним генератором та отримали пристрій, який у потенціалі обіцяє позбавити чималу кількість дрібної техніки від батарей.

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Як це працює

Нова технологія заснована на системі MOST – молекулярній системі зберігання сонячної термальної енергії, розробленої шведськими вченими. Головний її компонент – спеціально розроблена молекула вуглецю, водню та азоту. При контакті з сонячним світлом вона змінює форму і стає ізомером – молекулою, що складається з тих самих атомів, але з іншою структурою.

Ізомери можна зберігати в рідкому вигляді для подальшого використання, наприклад, вночі або взимку. В конкретному випадку вчені модифікували систему так, щоб енергію можна було запасати на 18 років. При необхідності спеціально розроблений каталізатор вивільняє її у вигляді тепла, повертаючи молекулу в початкову форму. Після цього її можна використати заново.

Це радикально новий спосіб генерації електрики із сонячної енергії. Він означає, що ми тепер можемо використовувати сонячну енергію, щоб отримувати електрику незалежно від погоди, часу, року або географічного положення. Це замкнута система, яка може працювати без виділення діоксиду вуглецю,

– заявив провідний дослідник Каспер Мот-Полсен із Технічного університету Чалмерса.

У ролі генератор виступає надтонкий мікрочіп, який можна інтегрувати в електронні пристрої:

навушники,

годинники,

телефони.

Поки що він виробляє невелику кількість енергії, але результати випробувань виглядають багатообіцяюче.