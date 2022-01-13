"Живий танк": наскільки небезпечним був анкілозавр

Досліджуючи динозаврів, можна помітити велике різноманіття між ними. Це все – еволюційні пристосування для виживання. Подекуди такі пристосування набували найнеочікуваніших форм.

Анкілозаври були живими "танками" своїх часів. Ці динозаври мали кістяну броню, яка вросла у міцну шкіру. Цей захист більше подібний до шкіри крокодила, яку вкривають подібні остеодерми, які покликані захищати тварину. Та, немов броні мало, анкілозавр мав "булаву" на кінці свого хвоста. Нею він міг смертельно поранити супротивника.

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Череп анкілозавра / Фото Wikipedia

Нейроанатомія анкілозавра

Німецькі та австрійські науковці ретельно дослідили череп анкілозавра. Завдяки сучасним технологіям можна було більше розказати про те, як жила тварина. Якщо раніше можна було вважати, що "танк" ходив й роздавав тумаків усім охочим своїм хвостом, то дослідження показує, що це могло бути не так.

Завдяки комп'ютерній томографії науковці дізналися внутрішню будову черепа. Це допомогло більше дізнатися про вимерлого анкілозавра. Виявилося, що він мав досить поганий слух та був млявим. Дослідники вважають, що це також було причиною того, що тварина надавала перевагу життю наодинці, а не у групі із собі подібними.

Подібна ситуація спостерігалася й з подібним до анкілозавра нодозавридом Struthiosaurus austriacus. Динозаври, ймовірно, більше покладалися на броню й не могли буквально почути про потенційну небезпеку.