Мозок, віком понад 300 мільйонів років: нова знахідка вчених

Ми дізнаємося про вимерлих або прадавніх тварин завдяки викопним решткам. В більшості випадків такі рештки являють собою кістки або міцні панцири. М'які рештки швидко гниють, тому "не доживають" до наших днів. А виявити залишки нервової системи або мозку практично не реально.

Та все ж трапляються і такі знахідки, які б здавалися не реальними. Наприклад, 26 липня 2021 року вийшла стаття, в якій розповідається про рідкісну знахідку – скам'янілий мозок тварини, яка називається мечохвіст роду Euproops. Він помер близько 310 мільйонів років тому, але ми досі можемо побачити його мозок.

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Мечохвости – живі викопні: дивитись відео онлайн

Чим саме визначна знахідка вчених

Знайти скам'янілий мозок тварини – це вже велика удача для науковців. А якщо цей мозок можна порівняти з сучасними представниками виду, то це відкриває для вчених неймовірні можливості. Завдяки такому порівнянню вдасться краще зрозуміти еволюційні процеси, які тривали протягом десятків та сотень мільйонів років.

Мечохвости – саме такі тварини, адже вони існують досі. Їх зачисляють до категорії так званих "живих викопних", або "реліктових тварин". Тому знахідка скам'янілого мечохвоста дала вченим унікальну можливість порівняти два екземпляри мізків: сучасної тварини та тварини, віком понад 300 мільйонів років.



Скам'янілість мечохвоста Euproops danae, де чітко видно мозок / Фото Geology

Як відрізняється мозок двох тварин

Виявилося, що мозок сучасної та давньої тварини майже не відрізняється.

Центральна нервова система скам'янілості дуже схожа на нервову систему живих мечохвостів, а розташування нервів в очах та придатках збігається,

– говорить співавтор дослідження Джон Патерсон.

Цей факт дуже цікавий, враховуючи, що між двома представниками виду пролягає вікова прірва, що складає 310 мільйонів років.

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Чому мозок мечохвоста Euproops danae зберігся

Ймовірно, тварина померла та залишилися лежати в мулі, де законсервувалася. Протягом десятків та сотень років мул перетворювався у мінерал, який має назву карбонат заліза, або – сидерит. Цей мінерал забезпечив збереження тварини протягом десятків мільйонів років.

Та за те, що утворилася скам'янілість мозку тварини потрібно дякувати ще одному мінералу – каолініту. Цей білий мінерал утворився у пустці, де колись був мозок мечохвоста. Вчені відмічають, що без потрапляння каолініту у мозкову коробку тварини обриси мозку ніколи б не були помічені та проаналізовані.