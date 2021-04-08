Ігровий смартфон Lenovo Legion 2 Pro показався на "живих" фото до презентації

Чимало інтернет-джерел напередодні опублікували "живі" фотографіях смартфона Legion 2 Pro для любителів ігор. Зазначимо, що компанія Lenovo офіційно представить смартфон лише 8 квітня.

Чим особливий Lenovo Legion 2 Pro

Апарат має кілька цікавих рішень, які на перший погляд можуть здатися дивними і точно будуть незвичними для пересічних користувачів. Одннак одразу варто наголосити, що смартфон Lenovo Legion 2 Pro оптимізований для використання в режимі альбомної орієнтації.

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Великий екран з діагоналлю 6,92 дюйма не має ані вирізу, ані отворів для фронтальної камери – вона поміщена у висувний модуль на верхній грані апарата (бічній, якщо розглядати звичну вертикальну орієнтацію). Туди ж розробники помістили порт USB Type-C для зарядки.

На тильній панелі розташована подвійна основну камера. Помістили її ближче до центральної частини апарата. Модуль камери складається з 64-мегапіксельного датчик OmniVision OV64A; камера підтримує запис відео у форматі 8К зі швидкістю 30 кадрів в секунду. Камеру розмістили на спеціальній панелі, де також розміщений логотип та один з вентиляторів системи охолодження.



Тильна частина смартфона Lenovo Legion 2 Pro з камерою та блоком системи охолодження / Фото XDA-Developers

Раніше у тизері мовилося про використання в смартфоні системи рідинного охолодження з двома турбо-вентиляторами.

Відомо також, що частота оновлення екрану смартфона становить 144 Гц, а роздільна здатність – Full HD+ (2460х1080 пікселів).



Екран смартфона Lenovo Legion 2 Pro / Фото XDA-Developers

Щодо фронтальної камери, то вона складається з 44-мегапіксельного сенсора. Ґаджет також отримав акумулятор ємністю 5500 мА/год та має підтримку 90-ватної швидкої підзарядки.

Ледь не забули про начинку, а вона складатиметься з процесора Qualcomm Snapdragon 888 з модемом 5G. Смартфон отримає 16 Гб оперативної пам'яті та швидкий флеш-накопичувач обсягом до 512 Гб.