Суперечки щодо того, чи існує примітивне життя в атмосфері Венери не припиняються. Поки одні вчені відстоюють позицію "за життя", другі шукають альтернативні пояснення наявності сполук-маркерів життя. Очевидно, що "крапку" в цьому питанні можна буде поставити лише прямими доказами, чи спростуваннями. Саме тому потрібні зразки атмосфери Венери.

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Приватні дослідницькі зонди летять до Венери

Венера досить малодосліджена планета. Наприклад, її атмосфера містить елемент, який поглинає близько 50% ультрафіолетового випромінювання Сонця й науковці не впевнені щодо його природи. Існують й інші речі та свідчення того, що примітивне життя на Венері цілком можливе. Але точно дізнатися це можливо лише за умови безпосереднього виявлення цього життя.



Дані, які демонструють зміни у температурі та атмосферному тиску разом зі зміною висоти над поверхнею / Фото Phys

Тому дослідники з Breakthrough Initiatives націлені на запуск зондів прямо в атмосферу "ранкової зорі" в рамках місії Venus Life Finder (VLF). Ймовірно, перші такі апарати будуть "кубсатами" – невеликими, дешевими та начиненими електронікою дослідницькими станціями.

Планується, що перший апарат, прибувши до Венери, перевірить, чи його лазерний промінь спричинить світіння органічних молекул – цим буде доведено (чи спростовано) саму їхню наявність в атмосфері планети.

Наступний апарат являтиме собою продовження місії з дослідження, але у більшому масштабі. Планується використати своєрідну повітряну кулю, яка б дозволила венеріанському аеростату лишатися "на плаву". Його ціль полягатиме у ретельнішому дослідження атмосфери. Можливо, що подібних летючих дослідників запустять кілька.

Третя місія буде ще більш масштабною й буде використовувати кращі прилади для дослідження.

Поетапний підхід до справи, який супроводжуватиме збільшення фінансування та якості апаратів, ймовірно, дозволить нарешті дати відповідь на питання: чи існує життя на Венері? Планується, що перший зонд-"кубсат" відправиться до "сестри Землі" уже у 2023 році. Наступний (чи наступні) апарати з надувними кулями – у 2026 році.