На Марсі знайшли органіку: пояснюємо чи означає це, що на Червоній планеті могло існувати життя

Схоже місія марсохода Perseverance зазнала успіху. У дельті давньої марсіанської річки, яку досліджував ровер, вдалося виявити органічні елементи, які можуть свідчити, що на Марсі таки було життя.

Як повідомляє 24 канал, NASA провело прес-конференцію 15 вересня, на які поділилося деталями щодо виявлених зразків органіки на Марсі. Це велике відкриття, яке може свідчити про те, що на Марсі було життя, але не обов'язково. Пояснюємо чому це так.

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Протягом останніх кількох місяців Perseverance досліджував залишки дельти давньої річки всередині кратера Джезеро на Марсі, де мільярди років тому було велике озеро. Наявність цієї дельти є однією з головних причин, чому NASA відправило марсохід розміром з автомобіль до кратера Джезеро, і схоже місія виправдала свої очікування.

Що знайшли на Марсі

З початку липня Perseverance зібрав чотири зразки з дельтовидного утворення. Всі чотири були висвердлені з порід, які показують, що ця частина Марса, ймовірно, могла містити землеподібні організми в стародавньому минулому – і навіть могла зберігати ознаки такого мікробного життя.

Скелі, які ми досліджували на дельті, мають найвищу концентрацію органічної речовини, яку ми коли-небудь знаходили під час місії. І звичайно, органічні молекули є будівельними блоками життя. Так що все це дуже цікаво, оскільки ми маємо гірські породи, які були відкладені в придатному для життя середовищі в озері, яке несе в собі органічні речовини,

– сказав науковий співробітник NASA Кен Фарлі.

Одна із цікавих зон, яку Perseverance нещодавно вивчив, – скеля завширшки 1 метр. Команда марсохода назвала її хребтом Дикої кішки. За словами членів команди, "Дика кішка" – це дрібнозернистий грязьовий камінь, який, імовірно, утворився на дні стародавнього озера Джезеро.



Скеля "Хребет Дикої кішки" де Perseverance виявив органічні сполуки / Фото NASA

Інструмент SHERLOC (сканування придатних для життя середовищ за допомогою комбінаційного розсіювання і люмінесценції для виявлення органічних і хімічних речовин) виявив, що порода наповнена органічними речовинами, які просторово пов'язані з сірковмісними мінералами – сульфатами.

Ця кореляція свідчить про те, що, коли озеро випаровувалося, як сульфати, так і органіка відкладалися, зберігалися і концентрувалися в цій області. На Землі сульфатні відкладення, як відомо, зберігають органіку і можуть містити ознаки життя, які називаються біосигнатурами.

Це робить ці зразки і цей набір спостережень одними з найбільш інтригуючих, що ми зробили до цього часу в рамках місії, і виправдовує те хвилювання, яке було у команди, коли ми наближалися до фронту дельти,

– додає Сунанда Шарма з NASA JPL.

Це свідчить що на Марсі існувало життя?

Не обов'язково, але можливо. Наукові співробітники Фарлі і Шарма наголосили під час пресконференції, що ці марсіанські сполуки не можна вважати біосигнатурами. Річ у тім, що органічні речовини, як зазначають у NASA, можуть бути створені і розміщені суто внаслідок геологічних процесів, а дані, зібрані марсоходом, поки що не дають нам достатньо інформації про сценарій походження, щоб зробити однозначні висновки.

Дійсно, команді місії буде дуже важко зробити однозначні висновки, використовуючи лише інструменти спостереження марсохода. Фарлі підтвердив це і додав, що завдання справді складне, і тягар доказів, якому має відповідати заявлене виявлення інопланетного життя, дуже високий.

То що ж буде далі?

Якщо все піде за планом, зразки, які збирає Perseverance, будуть повернуті на Землю вже у 2033 році спільною місією NASA та Європейського космічного агентства (ESA). Як тільки зразки будуть тут, вчені з усього світу зможуть ретельно вивчити їх за допомогою різноманітних інструментів, багато з яких набагато більші і складніші, ніж ті, які можна втиснути на марсохід.

Perseverance несе 43 пробірки для зразків, 15 з яких вже заповнені, запечатані і чекають відправлення на Землю. Дванадцять містять пробурені керни гірських порід, одна – зразок атмосфери (результат першої в історії спроби Perseverance взяти зразок породи, яка пішла не за планом) і дві – "пробірки-свідки" – контрольні зразки, які допоможуть визначити, які матеріали в марсіанських зразках, якщо такі є, можуть бути забруднювачами з Землі.

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План повернення зразків передбачає використання наданого ESA орбітального апарату повернення на Землю (ERO) та побудованого NASA посадкового модуля, які планується запустити на Марс наприкінці 2027 року та на початку 2028 року, відповідно. Perseverance під'їде до спускового апарату і передасть свої зразки, які потім будуть запущені з поверхні Марса на борту ракети, яку нестиме спусковий апарат. На орбіті Марса ERO захопить зразки і доставить їх назад на Землю.