Дослідники вважають, що під поверхнею Марса може бути захована "бактерія Конан"

Нова смілива теорія припускає, що мікроорганізм, який має надвисоку живучість, може вижити під безплідною поверхнею Марса протягом сотень мільйонів років. Вчені повинні бути напоготові, аналізуючи останні дані з Червоної планети.

У своєму дослідженні вчені з Північно-Західного університету стверджують, що знайдена на Землі форма бактерій, відома як Deinococcus radiodurans – яку дослідники раніше називали "бактерією Конана" за її дивовижну здатність залишатися живою в одних з найсуворіших умов, які тільки можна собі уявити – може виживати протягом 280 мільйонів років в умовах жорсткої радіації, подібної до марсіанської.

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Нове дослідження ґрунтується на попередніх дослідженнях "бактерії Конана", які виявили, що ця стародавня бактерія може виживати в умовах жорсткої іонізуючої радіації більше мільйона років.

Нові дані

У дослідженні, яке було опубліковане в Astrobiology journal, вчені протестували кілька "екстремофільних" грибів і бактерій, що характеризуються здатністю витримувати надсуворі умови, які вбивають все інше, щоб побачити, чи зможуть вони впоратися з такими невблаганними умовами, як Марс.

Хоча деякі з організмів змогли впоратися з гамма-променями, якими їх обстрілювали вчені, саме D. radiodurans, за їхніми оцінками, був "особливо добре пристосований" до екстремального холоду і сухості Марса.

У нових експериментах "бактерія Конан" пережила астрономічну кількість радіації в замерзаючому, посушливому середовищі, набагато довговічніше, ніж спори бацил, які можуть виживати на Землі мільйони років,

– йдеться у звіті університету

Спираючись на попередні дослідження, які показали, що ця витривала бактерія може витримувати марсіанську радіацію, дослідницька група використала технологію спектрограми для вимірювання кількості антиоксидантів марганцю в клітинах організмів, що, як вважається, відповідає тому, наскільки добре (і як довго) вони можуть витримувати таку інтенсивну радіацію.

Дослідники очікують виявити бактерію під поверхнею Марса

"Бактерія Конан", як зазначають дослідники, не прожила б дуже довго, купаючись в ультрафіолетовому світлі, яке Сонце випромінює на поверхню Марса – але, будучи заглибленою всього на 10 сантиметрів, вона змогла б прожити 1,5 мільйона років; похована на 10 метрів нижче, ця цифра збільшується до 280 мільйонів років.

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Якщо марсіанське життя коли-небудь існувало, навіть якщо життєздатні форми життя зараз не присутні на Марсі, їх макромолекули і віруси могли б проіснувати набагато довше. Це посилює ймовірність того, що, якщо життя коли-небудь розвивалося на Марсі, це буде виявлено в майбутніх місіях,

– сказав керівник дослідження Майкл Дейлі, професор патології Університету наук про здоров'я Збройних сил США.

Дейлі і команда Північно-Західного університету тепер закликають майбутні марсіанські місії, які привозять і вивчають зразки, перевіряти їх на наявність радіоактивного урану – а також переконатися, що вони роблять це безпечно, побоюючись інопланетного забруднення на Землі.