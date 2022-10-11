Марсіанське життя могло знищити саме себе: результати нового дослідження

Нові дані, отримані з комп'ютерних моделей, показують, що стародавній Марс був достатньо придатним для життя, щоб на ньому жили мікроби. Але вони, можливо, знищили себе самі, завдаючи непоправної шкоди атмосфері Червоної планети.

Створюючи свою модель, вчені додали до неї один новий елемент – мікробів, які споживають вуглекислий газ і водень, виробляючи метан. Вони, безумовно, могли існувати в той час на планеті, схожій на нинішню Землю з її річками, озерами та, можливо, навіть океанами. Це дозволило оцінити ймовірну марсіанську біосферу, якщо така дійсно існувала.

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Результати

Модель показала, що мікроби могли не тільки виживати, а й процвітати на ранньому Марсі. Їм повинно було бути найбільш комфортно в кількох верхніх сотнях метрів під поверхнею.

Однак разом із тим виявилося, що "правління" метаногенів могло бути відносно недовгим.

У комп'ютерній моделі мікроби видалили дуже багато водню з атмосфери та замінили його метаном, викликавши глобальне похолодання всього за кілька сотень тисяч років.

Проблема, з якою зіткнулися б ці мікроби: практично зникла атмосфера Марса, а отже — їхнє джерело енергії. До того ж температура значно знизилася б, і їм довелося б заглиблюватися в земну кору. На цей час дуже важко сказати, як довго Марс залишався придатним для життя,

– кажуть учені.

Звісно ж, це дослідження засноване на припущенні, а не на реальних фактах, тому сприймати його як реальний факт не варто. Існує безліч свідчень того, що умови на Марсі колись були придатними для мікробного життя, але досі не було знайдено жодних доказів, що воно існувало.