Для експерименту вибрали пуголовка жаби Xenopus laevis і створили його симбіоз із водоростями. Саме в них полягає запорука існування у безкисневому середовищі.

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Як виживає істота

Вчені фактично виростили водорості всередині організму пуголовка.

Коли ті прижилися, концентрацію кисню в акваріумі поступово знизили, поки мозок не відключився.

Після цього до акваріума подали світло.

Фотосинтезувальні водорості почали виробляти кисень і постачати його до організму.

Надійшовши в мозок, кисень пробудив пуголовка і відновив активність органу.

Таким чином з метою підтримки життя науковці змогли замінити надходження кисню в організм ззовні на власне вироблення.

Яка користь для людства

Сьогодні немає потреби переводити живих істот на нову форму дихання. Це швидше допоміжний механізм для екстрених ситуацій. Наприклад, як страховка на випадок проблем з легенями. Або як аварійний спосіб подачі кисню в мозок при інсульті, щоб людина протрималась до прибуття допомоги.

Хай там як, а цей експеримент – лише перший крок. До створення проривних технологій на базі відкриття ще дуже далеко. Пуголовка вибрали через простоту його нервової системи. Однак незрозуміло як зреагує на такий симбіоз розвинутий мозок і чи збереже здатність мислити й діяти. Мозок тварин, а особливо людини, потребує значно більших ресурсів, ніж може дати невелика колонія водоростей.