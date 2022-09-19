На одній із корейських VR-платформ чоловік спілкувався з дітьми та підлітками. Він брехав їм про свій вік, представляючись ровесником.

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Що відомо

Злочинець робив дітям подарунки, намагаючись завоювати їхню довіру. А потім, коли встановлював необхідний рівень довіри, просив надіслати йому через месенджер інтимні фото та відео. Поліція знайшла цей контент на комп'ютері затриманого.

Крім того, чоловіка звинувачують у "нецензурних розмовах" із жертвами, які "можуть викликати сексуальний сором і огиду".

Злочин дуже тяжкий, адже жертвами стали діти та підлітки, які не мають усталеного уявлення про сексуальність. Вони були не в змозі захистити себе від збочених домагань та притягнути винного до відповідальності. Однак підсудний зізнався у злочинах, і вирок було винесено з урахуванням того факту, що фотографії не поширювалися та не використовувалися для отримання доходу,

– заявили в суді.

Чоловік займався цим із грудня 2021 року до березня цього року. Крім тюремного ув'язнення, злочинця, ім'я котрого не називають, зобов'язали пройти 80-годинну програму лікування та заборонили йому працювати в будь-якій організації, пов'язаній з дітьми та людьми з інвалідністю протягом семи років.