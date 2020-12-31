У столиці Шотландії місцевих жителів привітали з наступаючим Новим роком доволі незвичним способом. Місцева влада вирішила застосувати велику кількість дронів для того, щоб на висоті 150 метрів сформувати вітальні написи та зображення.

Безпілотники на швидкості до 40 км/год виконували різні фігури під вірш "Fare Well" Джекі Кей, повідомляє 24 канал. Британська письменниця у своєму творі прощається з 2020 роком і бажає найкращого в 2021 році. Цікаво Китай дозволив доставку товарів дронами Як все працювало Сузір'ям дронів зі 150 машин керували інженери компанії Celestial. Виконання різних фігур було забезпечено завдяки складному програмному забезпеченню із застосуванням штучного інтелекту. Ескізи фігур підготував шотландський ілюстратор Гері Вілсоном, який надихався місцевою природою і віршем. В озвучці першої частини шоу взяли участь актори Девід Теннант, Шівон Редмонд і Лорн Макфадьєн під музику кельтської фьюжн-групи Niteworks.