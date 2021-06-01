У ході дослідження опитали 2769 осіб з 11 країн світу. Учасників запитували як вони ставляться до перспективи створення цифрового парламенту. Близько 60 відсотків американських респондентів поставилися до ідеї різко негативно, а велика частина опитаних в Європі та Китаї — 51 і 75 відсотків відповідно — вже зараз підтримали б подібну заміну.

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Комп'ютер та людина

За словами Оскара Йонссона, наукового директора Центру управління змінами і автора дослідження, віра в демократію як форму правління практично повністю себе зжила. Аналітики пов'язують це явище з посиленням політичної поляризації, інформаційними бульбашками і загальним дробленням інформації.

Всі вважають, що політика погіршується і, очевидно, звинувачують в цьому політиків, тому я думаю, що звіт цілком точно відображає загальний дух часу,

— заявив Йонссон і додав, що важливу роль в результатах опитування зіграли особисті відносини між респондентами і чиновниками.

Бажання замінити державні структури штучним інтелектом було вищим у тих людей, які були ближчими до них.

Ідея виявилася особливо популярною в Іспанії, де її підтримали 66 відсотків опитаних.

Крім Іспанії, найбільше прихильників передачі законодавчої влади алгоритмам зареєстровано в Італії та Естонії — 59 і 56 відсотків відповідно.

При цьому в деяких країнах Європи більшість опитаних поки негативно ставиться до таких кардинальних змін – серед таких Велика Британія, Нідерланди і Німеччина.

Зате в Китаї парламент можна прямо сьогодні міняти на ШІ — 75 відсотків китайських респондентів підтримали б таку заміну.

У США 60 відсотків опитаних американців виступили проти влади ШІ.

Не бачать нічого поганого в системі влади за участю алгоритмів 40 відсотків американців.

Як зазначає CNBC, оцінка готовності жити за законами, встановленими машиною, залежить від вікових груп опитаних. Понад 60 відсотків жителів Європи у віці від 25 до 34 років і 56 відсотків у віці від 34 до 44 років вважають, що ШІ вже готовий контролювати внутрішню і зовнішню політику — такий підхід, на їхню думку, буде ефективнішим, ніж той, який застосовується сьогодні.

Опитані старше 55 років в більшості своїй дотримуються більш традиційних поглядів. Але з кожним роком їх число буде зменшуватися, вважають дослідники.