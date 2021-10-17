Науковці провели ретельні дослідження ділянки під назвою Poverty Point, штат Луїзіана, США. На ній були виявлені масштабні земляні споруди, які побудували давні індіанці. Результати показують, що ці перші корінні жителі були висококваліфікованими інженерами, здатними будувати масивні земляні споруди за лічені місяці чи навіть тижні. Археологічний пам'ятник на ділянці Poverty Point був споруджений приблизно 3 400 років тому.

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Так давні земляні вали виглядають сьогодні / Скриншот із сервісу Goggle Maps

Інженери давньої Америки

Poverty Point складається з пагорба, висотою майже 22 метри та концентричних напівкруглих гребенів. Споруди були побудовані мисливцями-збирачами з використанням близько 1,8 мільйона кубічних метрів ґрунту. Характерно те, що процес побудови відбувався без участі тяглових тварин, без технологічних інструментів та без колісних возів. Ймовірно, що Poverty Point був релігійним центром.

Ще більш неймовірним виглядає те, що споруди "дожили" до наших днів, хоча й розташовані неподалік Мексиканської затоки, де присутня велика кількість опадів. Дослідники не бачать в цьому дивини, адже, говорять вони, давні американці використовували складні способи змішування різних типів матеріалів, щоб зробити кінцевий продукт максимально міцним.

Досліджуючи споруди, науковці не виявили ніяких окремих прошарків чи свідчень інших розмежувань, які б давали натяк на довгий процес будівництва чи його поетапність. Це означає, говорять археологи, що земляні споруди були побудовані дуже швидко. Це ж, своєю чергою, дає натяк на те, що у процесі були залучені дуже багато людей.

Такий висновок дещо розходиться із сучасними уявленнями про суспільство давніх мисливців-збирачів Америки. Потрібен був хтось, хто б об'єднав численні розрізнені племена для спільної роботи. Ймовірно, це були шамани.

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