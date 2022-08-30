Як пише джерело, один з чоловіків дуже хотів працювати на залізниці, але кількість кандидатів на посаду була така велика, що він не придумав нічого іншого, крім обману екзаменаторів. Спойлер: йому нічого не вдалося.

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Деталі плану

Приватна компанія, уповноважена залізницею, 22 серпня організувала тестування на вакансію. Понад 600 кандидатів з'явилися для здачі екзамену, потрапити на який можна було за відбитком пальця.

Одним із них був Маніш Кумар, який був настільки невпевнений у своїх знаннях та вміннях, що вирішив відправити замість себе друга, Раджагуру Гупту. Щоб обман пройшов і сканер розпізнав його відбиток, зареєстрований у місцевій поліцейській дільниці, кандидат приклав палець до розпеченої пательні, а потім зрізав скальпелем шкіру, що відшарувалася. Після цього інший хлопець – обом ледь за 20 – прикріпив фальшивий відбиток до свого пальця.

Як виявилось, це не допомогло: під час сканування відбиток не розпізнавався навіть після кількох спроб. Гупта привернув увагу екзаменаторів, коли намагався сховати руку в кишені. Вони попросили його обробити руки антисептиком, і після цього чужа шкіра відклеїлася з його пальця.

Екзаменатори виявили обман та викликали поліцію. Тепер Кумара та Гупту звинувачують у підробці особи та змові. Вони заарештовані й тепер обом загрожує штраф та в'язниця.