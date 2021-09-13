Розряд блискавки утворюється, коли кількість позитивно заряджених іонів досягає певного рівня й вони починають тягнутися вгору. Ці іони часто гуртуються навколо високих об'єктів. Від хмари їм на зустріч рухаються негативно заряджені іони. У місці, де потоки зустрічаються "б'є" блискавка. Оскільки жирафи високі, то можна очікувати, що позитивно заряджені іони можуть скупчуватися довкола них.

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Удар блискавки: дивіться відео

Чи дійсно жирафів більше вражають блискавки, ніж людей

Ймовірно, це правда. Про це розповідає зоолог й викладач науки та техніки Луїс Віллазон.

З 1996 року по 2010 рік було зареєстровано п'ять смертельних влучань заряду блискавки у жирафів.

Здається, що це не багато. Але у світі існує всього близько 140 тисяч жирафів. Таким чином виходить, що шанс влучання блискавки у тварину складає 0,003% на тисячу тварин на рік.

Луїс Віллазон зазначає, що цей показник у 30 разів вищий аналогічного показника серед жителів Сполучених Штатів.

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Причина влучання блискавки у тварину

Виною, ймовірно, є високий зріст жирафів. Якщо тварина довгий час стоїть нерухомо, то позитивно заряджені іони встигнуть накопичитися довкола і зустрітися з низхідним потоком негативно заряджених іонів, що й призведе до розряду.

Та не слід відкидати можливість випадкових ударів блискавицею у тварин.