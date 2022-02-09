Жінки змінили "генетичний ландшафт" Оркнейських островів: дослідження

Науковці провели масштабне дослідження та виявили, що люди активно мігрували на Оркнейські острови на початку бронзової доби. На дивно, більша частина мігрантів були жінками.

Археологія та генетика спільно можуть досягнути нечуваних раніше результатів. Так, об'єднавши зусилля, науковці дослідили генетичну історію, вивчаючи залишки людей, що жили на Оркнейських островах, Шотландія у бронзовій добі. Дослідження показало, що у третьому тисячолітті до нашої ери на віддалені та ізольовані острови прийшли люди з північного Причорномор'я. Більшість з них були жінками.

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Так Оркнейські острови виглядають з космосу / Фото Wikipedia

Детальніше про дослідження

Оркнейські острови багаті на археологічні артефакти доби неоліту (новокам'яна доба). Та потім, з початком енеоліту (мідної доби) й потім бронзової доби, кількість таких артефактів зменшується. Тому вчені вирішили дослідити й дізнатися, що могло стати тому причиною. Тут й об'єдналися археологи та генетики, щоб ретельно дослідити залишки людей, що жили у III тисячолітті до нашої ери.

Виявилося, що ізольовані від світу Оркнейські острови пережили на початку бронзової доби потужну хвилю імміграції.

Дослідження показують, що на північ сучасної Шотландії прийшли люди, що великою мірою мали генетику скотарів з північних причорноморських степів – тобто раніше вони жили на території сучасної України. Новоприбулі практично витіснили старих жителів регіону.

У суспільстві скотарів енеоліту, як вважається, керівну роль посідали чоловіки. Жінки відігравали "другорядну" роль у цих патріархальних суспільствах. Тому науковці були здивовані, коли виявили, що генетичні лінії жителів Оркнейських островів бронзової доби переважно належать жінкам.

Цікаво, що вчені були здивовані "по різному":

Археологи не очікували, що на віддалені острови дісталася така потужна хвиля міграції людей.

Генетики здивувалися, що у генетичних лініях переважають жінки, що досить незвично для тих часів. Водночас вчені фіксують, що чоловіча генетична лінія місцевого населення не переривається відразу – це може свідчити, що зовнішня міграція не несла агресивного характеру.

Це дослідження показує важливість у міждисциплінарних взаємодіях, адже саме поєднання історії та генетики дозволило зробити відкриття.