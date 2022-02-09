Археологія та генетика спільно можуть досягнути нечуваних раніше результатів. Так, об'єднавши зусилля, науковці дослідили генетичну історію, вивчаючи залишки людей, що жили на Оркнейських островах, Шотландія у бронзовій добі. Дослідження показало, що у третьому тисячолітті до нашої ери на віддалені та ізольовані острови прийшли люди з північного Причорномор'я. Більшість з них були жінками.
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Так Оркнейські острови виглядають з космосу / Фото Wikipedia
Детальніше про дослідження
Оркнейські острови багаті на археологічні артефакти доби неоліту (новокам'яна доба). Та потім, з початком енеоліту (мідної доби) й потім бронзової доби, кількість таких артефактів зменшується. Тому вчені вирішили дослідити й дізнатися, що могло стати тому причиною. Тут й об'єдналися археологи та генетики, щоб ретельно дослідити залишки людей, що жили у III тисячолітті до нашої ери.
- Виявилося, що ізольовані від світу Оркнейські острови пережили на початку бронзової доби потужну хвилю імміграції.
- Дослідження показують, що на північ сучасної Шотландії прийшли люди, що великою мірою мали генетику скотарів з північних причорноморських степів – тобто раніше вони жили на території сучасної України. Новоприбулі практично витіснили старих жителів регіону.
Цікаво, що вчені були здивовані "по різному":
- Археологи не очікували, що на віддалені острови дісталася така потужна хвиля міграції людей.
- Генетики здивувалися, що у генетичних лініях переважають жінки, що досить незвично для тих часів. Водночас вчені фіксують, що чоловіча генетична лінія місцевого населення не переривається відразу – це може свідчити, що зовнішня міграція не несла агресивного характеру.
Це дослідження показує важливість у міждисциплінарних взаємодіях, адже саме поєднання історії та генетики дозволило зробити відкриття.