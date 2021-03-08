Люди літають у космос з 1961 року, а перша жінка здійснила політ за межі Землі у 1963 році. Відтоді жінки продовжували встановлювати рекорди польотів та перебування на Міжнародній космічній станції. А зараз NASA готується до висадки першої жінки на Місяці за програмою "Артеміда". Сьогодні розповідаємо про жінок та їхні досягнення в освоєнні космосу.

За всю історію космічних досліджень жінки відігравали важливу роль у здійсненні польотів та виконанні важливих космічних місій у рамках різноманітних програм на МКС і не тільки.

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Жінки у космосі

Валентина Терешкова

Першою жінкою, яка побувала у космосі була радянська космонавтка Валентина Терешкова. Вона була обрана з понад 400 претенденток для запуску в рамках місії "Схід 6" 16 червня 1963 року. На той момент їй було 26 років.

Терешкова була льотчицею і мала великий парашутний досвід – 126 стрибків. Також вона була однією з чотирьох жінок, які пройшли 18-місячну підготовку до програми "Схід 6" і, зрештою, була обрана пілотом польоту. Місія стартувала з космодрому Байконур через два дні після "Схід 5", яку пілотував космонавт Валерій Биковський, і два космічні апарати прилетіли на відстані 5 миль один від одного.



Космонавтра Валентина Терешкова

За час своєї місії Терешкова провела у космосі 70 годин і здійснила 48 польотів навколо Землі. Хоча вона була однією з піонерок радянських досліджень космосу, вона більше ніколи не літала у космос і стала пілотессою-випробувальницею та інструкторкою.

З 2014 року Терешкова є депутаткою Держдуми РФ. Вона голосувала за анексію Криму та активно підтримувує подальшу війну Росії з Україною. Крум того, у березні 2020 підтримала ідею прибрати обмеження щодо кількості президентських термінів у Конституції РФ та обнулити термін після ухвалення поправок до Основного закону країни, заклавши у законі можливість для чинного президента Володимира Путіна знову обиратися на цю посаду вже відповідно до оновленої Конституції.

Саллі Райд

Першою американкою у космосі стала астронавтка Саллі Райд. Сталося це 18 червня 1983 року у рамках місії STS-7 космічного шатла "Челленджер". Загалом вона стала третьою жінкою у космосі після радянських космонавток Валентини Терешкової та Світлани Савицької, яка 19 серпня 1982 року здійснила політ в рамках місії "Союз Т-7".

Райд приєдналася до корпусу астронавтів NASA у 1978 році як одна з перших шести жінок-астронавтів в американському космічному агентстві.



Астронавтка NASA Саллі Райд / Фото NASA

На час старту місії STS-7 Райд було 32 роки. Місія стала сьомим рейсом шатлу NASA і в її рамках Райд вперше в історії керувала спеціальним робо-маніпулятором рукою на борту шаттла. Основною місією STS-7 було розгортання супутників зв'язку для Канади та Індонезії. "Челленджер" повернувся на Землю разом з Райд та іншими членами екіпажу STS-7 24 червня, завершуючи шестиденний політ.

Райд знову увійшла в історію у 1984 році, коли в рамках місії STS-41G на "Челленджері", стала першою американкою, яка двічі літала у космос.

У 2012 році Райд помер від раку у віці 61 року.

Пеггі Уітсон

Астронавтка NASA Пегі Уітсон стала першою жінкою, яка керувала Міжнародною космічною станцією у квітні 2008 року під час шістнадцятої експедиції.

Саме наука привела Уітсон до космічної кар’єри. Вона працювла у NASA як біохімік маючи ступінь доктора біохімії Університету Райса. У 1989 році вона офіційно приєдналася до Космічного центру Джонсона як біохімік, а у 1992 році працювала науковим співробітником програми "Шаттл-Мир".

У 1996 році Уітсон була обраною у астронавти NASA і вперше потрапила на Міжнародну космічну станцію у складі екіпажу п'ятої експедиції у 2002 році. Вона провела у космосі 185 днів у цьому польоті, а також була першою офіційною науковою співробітницею NASA на станції.



Астронавтка Пеггі Уітсон / Фото NASA

Під час свого чергового польоту у космос в 2016 році Уітсон стала першою жінкою, яка двічі командувала космічною станцією, коли прийняла командування п'тдесят першою експедицією. Вона також встановила рекорд, як найстарша жінка у космосі, повернувшись з останньої місії у віці 57 років.

Уітсон пішла з NASA у червні 2018 року. Всього вона провела у космосі 665 днів.

Кетрін Салліван

Астронавтка NASA Кетрін Салліван стала першою американською жінкою, яка здійснила вихід у космос за межі космічного шаттла "Челленджер" під час місії STS-41-G 11 жовтня 1984 року.

Салліван отримала ступінь кандидата геологічних наук і приєдналася до астронавтів NASA у 1978 році. Вихід у космос Салліван відбувся під час дев'ятиденної місії "Челленджер" у рамках розгортання супутника спостереження Землі та демонстрації технології заправки супутника.



Астронавтка Терін Салліван / Фото NASA

У квітні 1990 року Салліван повернулася у космос на шатлі "Діскавері", цього разу, щоб допомогти розгорнути космічний телескоп "Габбл". У 1993 році Салліван покинула NASA, працюючи головним науковим співробітником NOAA. Врешті вона стала адміністраторкою у 2014 році.

Мей Джемісон

Астронавтка NASA Мей Джемісон здійснила політ на космічному шаттлі "Ендевур" у вересні 1992 року, ставши першою афроамериканкою, яка здійснила подорож у космос.

Джемісон працювала кілька років лікаркою та відслужила термін у Корпусі Миру перед тим, як у 1987 році приєднатися до NASA в ролі астронавтки.



Астронавтка Мей Джемісон / Фото NASA

Політ Джемісон у космос відбувся на шатлі "Ендевур" 12 вересня 1992 року у складі екіпажу STS-47 із семи чоловік. Вона працювала спеціалістом місії, виконуючи експерименти у двох дослідженнях кісткових клітин. Тоді на "Ендевур" помістили спеціальний модуль модуль Spacelab, щоб забезпечити місце для понад 43 різних досліджень під час місії.

Джемісон провела у космосі трохи більше 190 годин під час місії STS-47 і покинула NASA у березні 1993 року.

Роберта Лінн Бондар

Роберта Бондар стала першою жінкою-космонавткою з Канади у складі екіпажу космічно місії STS-42 у 1992 році. До того ж це перша канадійка українського походження у космосі та ще й перша лікарка-неврологиня, яка побувала на орбіті.



Астронавтка Роберта Лінн Бондар / Фото NASA

У 1984 році Боднар зарахували до загону астронавтів 1984 NASA.

Гайдемарі Стефанишин-Пайпер

Перша американка українського походження у космосі. Стефанишин-Пайпер здійснила свою першу місію STS-115 на борту космічного шатла "Атлантіс" 9 вересня 2006 року, як спеціаліст з місії і стала 8-ою жінкою, яка здійснила космічну прогулянку (і першою українкою). Участь Стефанишин-Пайпер у двох з трьох EVA місій протягом загальних 12 годин, 8 хвилин зробила її другою найдосвідченішою астронавткою.

Стефанишин-Пайпер служила у ВМС США, як спеціаліст з з рятувальних та підводних операцій. У космічний центр Джонсона Гайдемарі прибула у серпні 1996 року, після того, як її обрали кандидаткою у астронавти. Після двох років навчання та тестів вона отримала кваліфікацію для призначення польотів як спеціалістка з місії.



Астронавтка Гайдемарі Стефанишин-Пайпер на МКС / Фото NASA

Під час першого виходу в космос Гайді провела початкову установку елементів сонячних панелей P3/P4 на космічну станцію. А під час другого виходу в рамках місії STS-115 астронавтка ввімкнула радіатори охолодження сонячних панелей, замінила антену та встановила ізоляцію.

14 листопада 2008 року на шатлі "Ендевур" Стефанишин-Пайпер вдруге відправилася у космос в рамках місії STS-126. Астронавтка здійснила 3 виходи у відкритий космос, після цього загальна кількість виходів Гайді становила 5, а сукупний їх час – 33 години 42 хвилини.

У липні 2009 року Стефанишин-Пайпер покинула корпус астронавтів NASA, щоб повернутися до своїх обов'язків у ВМС.

Крістіна Кох

Крістіна Кох стала першою жінкою, яка провела у космосі рік. У квітні 2019 року NASA оголосило, що місія астронавтки на Міжнародній космічній станції буде продовжена до 328 днів. Вона побила рекорд найдовшого одиночного польоту жінки – рекорд, який раніше тримала астронавт NASA Пегі Уітсон, що провела 289 днів поспіль у космосі з 2016 по 2017 рік. Кох вилетіла на космічну станцію 14 березня 2019 року і повернувся на Землю 6 лютого 2020 року.



Крістін Кох та Джесіка Меїр / Фото NASA

Їй належить ще один рекорд, який вона розділяє з Джессікою Меїр. Ці дві астронавтки хдійснили перший в історії вихід у відкритий космос та роботи за межами МКС без супроводу чоловіків.

Жіночий вихід у космос

18 жовтня 2019 року двоє астронавток NASA Крістіна Кох та Джессіка Мейр здійснили історичний вихід у космос для проведення робіт за межами Міжнародної косміної станції. Під час завдання жінки виправили несправність компонента батарей на корпусі МКС. Кох і Меїр були частиною екіпажу 61-ї експедиції на МКС.

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Перша жінка на Місяці

NASA працює над підготовкою до висадки на Місяць першої жнки у рамках програми "Артеміда", яка повинна була здійснити історичний політ до 2024 року. Наразі програма дещо затримується через недофінансування у зв'язку зі зміною адміністрації США, але підготовка все ж продовжується.

Керівниця космічних запусків NASA Чарлі Блеквелл-Томпсон підтвердила, що членами програми "Артеміда" стануть дев'ять чоловіків і дев'ять жінок.

У NASA стверджують, що повернення до вивчення супутника Землі дозволить отримати нові цінні знання та зробити безліч наукових відкриттів.