Як розповіла користувачка з ніком Carli B (@iamcarliiib), в той день у неї дуже сильно боліла голова. Вона вирішила прийняти таблетку, але через сильний біль щось пішло не так

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Як це сталося

Тримаючи в одній руці таблетку, а в іншій навушник, Carli B відволіклась і замість таблетки проковтнула навушник, запивши його водою.

Вона запанікувала і спробувала викликати блювоту, щоб повернути навушник, але це виявилося безрезультатно.

Аксесуар знаходився в її організмі якийсь час, після чого вийшов природним способом – рентген підтвердив цей факт.

Постраждала зазначає, що після проковтування навушник залишався підключеним до її iPhone і продовжував працювати прямо в животі. Ба більше, у неї залишилося голосове повідомлення в діалозі, де чути "булькання".

Вона не уточнює, чи все сталося в момент запису голосового повідомлення, чи вона спробувала записати його на інший навушник вже після інциденту. Хай там як, але на записі чітко чути дивні звуки в її животі. Пізніше вона опублікувала його на своїй сторінці в TikTok.

Жінка каже, що ніяких негативних наслідків події вона не відчула.