Жартівлива нейромережа генерує сюжет фільмів та серіалів на основі постера – спробуйте

Інженери з DeepKlarity Technologies створили нейронну мережу під назвою Poster2plot. Вона вміє генерувати жартівливий сюжет фільму або серіалу на основі всього лише постера. Чудова можливість дізнатись, що відбувається в українських серіалах.

Нейромережа розпізнає сцени на постерах і намагається їх описати. У результаті користувач отримує короткий текст англійською мовою.

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Як скористатися Poster2plot

Щоб випробувати можливості нейромережі переходьте за посиланням у джерелі.

В область, обведену пунктирною лінією, перемістіть зображення з постером фільму або серіалу.

Після цього жодних кнопок для початку роботи натискати не потрібно.

У верхньому правому куті над полем виведення текстового результату система показує процес завантаження.

Коли він закінчиться ви побачите опис.

Його можна зберегти у вигляді скриншота – для цього є спеціальна кнопка.

Про що розповідають постери серіалів

Ми проаналізували кілька постерів відомих українських серіалів, а також шоу виробництва Netflix та HBO. Результат, на жаль, далекий від ідеалу.



Серіал "Спіймати Кайдаша" / Скриншот 24 каналу

Ось, що нейромережа думає про постер українського серіалу "Спіймати Кайдаша": Історія групи друзів, які опиняються в центрі політичної кризи, коли вирішують виступити проти політики уряду. Фільм заснований на реальній історії. У ньому розповідається історія дружби. Фільм про те, як… (текст раптово обривається).

Серіал "Школа": Історія групи друзів, які опиняються в центрі кризи, коли вирішують відпочити від свого життя і почати нову главу в своєму житті. Засноване на реальних подіях літа 2011 року. Фільм заснований на реальній історії.

Корона: Життя молодої жінки перевертається з ніг на голову, коли вона закохується в чоловіка, який страждає психічними захворюваннями. Її життя змінюється назавжди, коли вона зустрічає чоловіка, з яким ніколи не зустрічалася. Чи знайдуть вони коли-небудь один одного? Або вони знову закохаються один в одного?



Серіал "Корона" / Скриншот 24 каналу

Гра престолів: Група студентів коледжу застрягла у віддаленій частині США, де вони повинні знайти спосіб повернутися в свою рідну країну. Єдиний спосіб зробити це – повернутися в минуле і врятувати становище.

Загалом найбільше нейромережа чомусь полюбляє історії "на реальних подіях", головні герої яких – це група друзів. Ймовірно, під час навчання алгоритму "згодували" занадто багато таких фільмів та серіалів.