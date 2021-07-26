Літак вже був готовий до зльоту, коли екіпаж оголосив про невідкладну тривогу. Виявилося, що пасажирам, які користуються пристроями Apple, почали приходити фотознімки рушниці. Як виявилось – для страйкболу.

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Що сталося

Для розсилки використовувався AirDrop, а саме функція поширення файлів між девайсами Apple без використання Інтернету. Технологія працює з Bluetooth для з'єднання з одержувачем, і працює в радіусі декількох метрів.

Рейс був затриманий, а всіх пасажирів терміново евакуювали. Багато хто був не на жарт стривожений імовірністю терористичної атаки.

Згодом виявилося, що розсилку заради веселощів влаштував підліток. Схоже, що жарт не вдався, оскільки відомо, що винуватця вигнали з рейсу. Поліція зазначає, що фотографія була зроблена точно не в аеропорту, а самої рушниці у дитини при собі не було. Співробітники Служби безпеки не уточнюють, як саме вони вирахували відправника фотографії.

За замовчуванням AirDrop в пристроях Apple знаходиться в режимі "прийом тільки від контактів". Тобто, незнайома людина просто не побачить такий девайс в списку пристроїв поблизу. Однак, якщо перевести AirDrop в режим "прийом від усіх" і забути про це, то на ваш смартфон дійсно хто завгодно зможе надіслати будь-які дані, якщо ви самі підтвердите прийом файлу у спливаючому вікні.