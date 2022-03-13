Жадоба чи русофобія: Рогозін розмріявся про повернення брендів на рашистський ринок

Дмитро Рогозін, над яким сьогодні потішається не лише Україна, а й увесь світ, вирішив спробувати себе у прогнозах. Що з цього вийшло – далі.

Глава російського космічного агентства вважає, що західні компанії повернуться в Росію. Однак чи будуть їм раді – питання.

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Я Рогозін – я так віжу

Термін повернення в Росію західних брендів і компаній залежить від того, що переважить на вагах: русофобія або жадібність? Думаю, всі зі мною погодяться: жадібність у результаті переможе. Та ось тільки місця всім не вистачить,

– упевнений співучасник режиму Путіна.

Сьогодні експерти сходяться на тому, що дійсно поступове повернення на ринок з часом почнеться – Путін, як і його режим, не вічний.

Однак на Росію чекають роки, якщо не десятиліття, недовіри й обережності.

Інвестори закладатимуть ризик у свої проєкти й неохоче нестимуть гроші, особливо якщо влада вирішить підтримати ідею націоналізації майна компаній, які оголосили про припинення роботи.

Тому впевненість Рогозіна у тому, що "місця всім не вистачить", під величезним питанням.

Зрозуміло, що він має на увазі, що за цей час буде проведене повне імпортозаміщення – поява на місці закритих магазинів та закладів "отєчєствєнних" аналогів.

Проте практика показала, що з 2014 року, коли про імпортозаміщення задумалися після перших санкцій, введених через окупацію Росією Криму, країна так і не просунулася в цьому питанні. Ймовірно, не зробить вона ніяких кроків і цього разу.

Особливо враховуючи всі санкції США на ЄС, які не дозволять ввозити устаткування.

Нагадаємо, наразі з ринку окупанта пішло кілька сотень компаній, у тому числі й деякі українські. Жителі країни, яку тепер мало хто хоче називати вголос, залишаються без їжі, техніки, одягу, косметики, розваг, подорожей, програмного забезпечення та іншого, поки влада дедалі більше закручує гайки й опускає залізну завісу.