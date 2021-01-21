Американські інженери створили робориб Bluebot. Ці невеликі за розмірами пристрої мають довжину корпусу близько десяти сантиметрів, високу маневреність під водою і здатні збиратися в косяки подібно справжнім рибам.

Головною особливістю нової розробки називають відсутність необхідності в зовнішньому управлінні підводним роєм. Всі роботи в зграї приймають самостійні рішення, ґрунтуючись тільки на візуальній інформації, яку вони отримують завдяки вбудованим камерам, йдеться в статті, опублікованій в журналі Science Robotics.

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Що вміють нові роботи

Цей підхід імітує можливості справжніх риб і дозволяє моделювати їх колективну поведінку. У майбутньому такі рої допоможуть у вивченні океанів і коралових рифів, моніторингу навколишнього середовища і проведенні підводних робіт.

Для того, щоб роботи могли ідентифікувати один одного кожного, їх оснастили синіми світлодіодами, що розміщуються вертикально знизу і зверху на виступаючих елементах корпусу.

Дві камери Raspberry Pi з ширококутними лінзами знаходяться з боків в передній частині корпусу і грають роль очей. Завдяки їм робот має практично всеспрямований тривимірний огляд, за винятком невеликої сліпої зони в п'ять градусів в задній півсфері. Зображення з двох камер, які працюють по черзі з частотою перемикання до 20 мікросекунд, обробляється на бортовому комп'ютері Raspberry Pi Zero W.



Робориби Bluebot покладаються на тривимірний зір / Фото Bluebot

На десятисантиметровому корпусі розміщені гнучкі пластикові плавники. Всі системи робота живляться від акумулятора ємністю 950 міліампер-годин, якого вистачає для роботи протягом приблизно двох годин. Робот здатний рухатися вперед зі швидкістю до 150 міліметрів в секунду.

Демонстрація можливостей роботів: відео

Роботи Bluebot – лише лабораторний зразок, проте за словами розробників, створений підхід для управління підводними роботами буде корисним не тільки для вивчення і моделювання колективної поведінки справжніх риб, але і зможе знайти практичне застосування в майбутньому. Рої підводних автономних роботів можна буде застосовувати для вивчення морів і океанів і моніторингу навколишнього середовища. Наприклад, в рамках спостережень за закисленням океанів подібні роботи могли б займатися збором проб, обстежити коралові рифи, допомагати у вивченні популяцій планктону, а також виконувати обстеження затонулих суден під час рятувальних операцій.