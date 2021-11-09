Землю накрила одна з найбільших магнітних бур останніх років: як це вплинуло на людство

На нашій планеті сталася одна з найбільших геомагнітних бур за останні чотири роки — її викликала сонячна плазма викинута в міжпланетний простір під час потужного спалаху, що стався 2 листопада.

Наше Сонце зараз перебуває на 25-у циклі активності, який розпочався у середині минулого року. З того моменту на Сонці частіше з'являються плями й виникають спалахи та корональні викиди маси, які досягнувши нашої планети, викликають збурення магнітосфери. Та що це означає для людей?

Цікаво Потік плазми, довжиною 6 тисяч світлових років: що відомо про М87

Збурення магнітосфери Землі ми можемо спостерігати у вигляді ефектних та красивих полярних сяйв. Цього разу його могло бачити значно більше людей, ніж завжди, адже через потужну магнітну бурю полярне сяйво можна було спостерігати навіть в Україні приблизно до 50 градусів північної широти.

Нова потужна магнітна буря

Однак полярні сяйва це не єдиний наслідок магнітних бур. Крім них це веде до створення перешкод у радіозв'язку, а також може викликати збої у роботі супутників та енергосистем, що може принести чимало проблем. На щастя цього разу буря була не настільки потужна.

4 листопада 2021 року, близько першої години ночі за київським часом несподівано почалася одна з найбільших магнітних бур за останні чотири роки. Індекс геомагнітної активності після опівночі різко збільшився до рівня 7 (при максимумі 9), що відповідає магнітній бурі третього рівня (G3). У цей час космічні апарати зафіксували зростання швидкості сонячного вітру до понад 800 кілометрів на секунду та збільшення щільності міжпланетної плазми майже у 100 разів.

Проаналізувавши зібрані дані, вчені дійшли висновку, що буря викликана приходом сонячної речовини, викинутої під час спалаху класу М1.7, що стався рано-вранці 2 листопада.