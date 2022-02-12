Земля у вогні: вчені зрозуміли, що знищило 9% поверхні планети 13 тисяч років тому

Вчені давно знали, що 13 тисяч років тому на Землі сталася масштабна катастрофа, однак про її причини могли лише здогадуватися. Тепер з'явилися нові дані, які проливають світло на це питання.

Масштабне дослідження стартувало у 2018 році. Його метою була перевірка гіпотези про те, що в ранньому дріасі Земля стала жертвою катастрофічного удару гігантської комети.

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Що з'ясували

Ця подія сталася 13 000 років тому, коли планета вже вийшла з періоду заледеніння, але раптом на пару століть знову замерзла.

Причина була відома й раніше – заповнення атмосфери неймовірною кількістю пилу і попелу. Однак не було ясно, що їх породило.

Колишня версія причини – виверження супервулкана Лаах на території сучасної Німеччини. Тоді довколишні землі вкрило шаром попелу товщиною майже 50 метрів.

Однак нове дослідження відкрило в міфології древніх народів вказівки на удар комети, який викликав неймовірну пожежу .

. За розрахунками, тоді згоріло 10 мільйонів квадратних кілометрів або близько 9 відсотків усієї біомаси планети, і умови життя для вже більш ніж розумних людських племен катастрофічно змінилися, що не могло не відбитися на їх культурі.

Інші дослідження виявили аномальну кількість платини в шарах попелу і сажі. Цей елемент часто зустрічається в кометах і астероїдах.

Сам шар відкладень містить безліч продуктів горіння біомаси, таких як амоній і нітрати. Вивчення збережених зразків пилку показало, що просторі соснові ліси були знищені відразу, а спустошені землі заселили тополі, які добре адаптовані до подібних умов.

Вчені вважають, що ця стародавня комета мала діаметр близько 100 кілометрів. Вона ймовірно розпалася на частини, а її залишки й досі перебувають у Сонячній системі.