Масштабне дослідження стартувало у 2018 році. Його метою була перевірка гіпотези про те, що в ранньому дріасі Земля стала жертвою катастрофічного удару гігантської комети.

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Що з'ясували

Ця подія сталася 13 000 років тому, коли планета вже вийшла з періоду заледеніння, але раптом на пару століть знову замерзла.

Причина була відома й раніше – заповнення атмосфери неймовірною кількістю пилу і попелу. Однак не було ясно, що їх породило.

Колишня версія причини – виверження супервулкана Лаах на території сучасної Німеччини. Тоді довколишні землі вкрило шаром попелу товщиною майже 50 метрів.

Однак нове дослідження відкрило в міфології древніх народів вказівки на удар комети, який викликав неймовірну пожежу .

. За розрахунками, тоді згоріло 10 мільйонів квадратних кілометрів або близько 9 відсотків усієї біомаси планети, і умови життя для вже більш ніж розумних людських племен катастрофічно змінилися, що не могло не відбитися на їх культурі.

Інші дослідження виявили аномальну кількість платини в шарах попелу і сажі. Цей елемент часто зустрічається в кометах і астероїдах.

Сам шар відкладень містить безліч продуктів горіння біомаси, таких як амоній і нітрати. Вивчення збережених зразків пилку показало, що просторі соснові ліси були знищені відразу, а спустошені землі заселили тополі, які добре адаптовані до подібних умов.

Вчені вважають, що ця стародавня комета мала діаметр близько 100 кілометрів. Вона ймовірно розпалася на частини, а її залишки й досі перебувають у Сонячній системі.