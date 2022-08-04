Вчені фіксують пришвидшення обертання Землі, але не можуть його пояснити

Згідно з останніми розрахунками науковців, Земля почала обертатися трохи швидше. Це стало причиною найкоротшого дня в історії спостережень.

Доба 29 червня виявилась на 1,59 мілісекунди меншою, ніж 24 години. Такого показника не було за всю історію спостережень, хоча подібне явище фіксували й раніше. Виявляти це відхилення допомагає атомний годинник, найточніший у світі. Він слідкує за часом з 1960-х років.

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Деталі відкриття

Як ми знаємо, Земля робить повний оберт довкола своєї осі за 24 години. Вчені, які вивчають обертання Землі, використовують термін "тривалість дня", щоб говорити про те, наскільки повільно чи швидко обертається Земля. Тривалість дня – це різниця між фактичним часом, за який планета зробила повний оберт і 86 400 секундами (24 години). Коли тривалість дня збільшується, Земля обертається повільніше. Коли зменшується і стає від’ємним числом, Земля обертається швидше.

Дані останніх років часто показують від'ємні числа. Лише у 2020-му планета побила власний рекорд швидкості 28 разів.

Найкоротший день у 2020 році склав -1,47 мілісекунди 19 липня.

У 2021 році рекорд побити не вдалося, оскільки планета трохи сповільнилася

У 2022-му вчені знову побачили прискорення. 29 червня Земля встановила новий рекорд найкоротшої доби в епоху атомного годинника -1,59 мілісекунди.

А в липні знову сповільнилась, показавши -1,50 мілісекунди 26 числа.

Достеменно невідомо, чому так відбувається. Припускають, що це може бути пов'язано з процесами у внутрішніх чи зовнішніх шарах Землі, її структурою, океанами, припливами чи навіть кліматом. Крім того, існує теорія, що причиною може бути коливання географічних полюсів Землі.

Якщо швидке обертання Землі продовжиться, це з часом може призвести до появи першої в історії негативної високосної секунди. Це знадобиться для того, щоб час для населення планети, який базується на надстабільному ритмі атомних годинників, відповідав сонячному часу, який своєю чергою базується на русі Сонця по небу. Від’ємна додаткова секунда означатиме, що наші годинники пропускають одну секунду, що потенційно може створити проблеми для ІТ-систем.

Ніхто не знає, чи тривалість дня і надалі зменшуватиметься. Вчені не впевнені, і їм важко робити прогнози щодо тривалості дня більш ніж на рік уперед. Загалом, дослідники кажуть, що приблизно через 6,7 мільйона років день стане на хвилину довшим.