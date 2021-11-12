Земля нагрівається безпрецедентними темпами й винні у цьому люди

Фахівці з Університету Аризони реконструювали клімат нашої планети до останнього Льодовикового періоду. Вчені виявили основні чинники змін клімату та встановили, що головним фактором зростання температури планети стало скупчення парникових газів в атмосфері. Буквально за останні 150 років швидкість потепління стала безпрецедентною.

У своїй роботі вчені взяли за основу графік змін глобальної температури, створений вісім років тому, додавши до нього новий, просторовий вимір. У результаті у них вийшла карта температурних коливань планети з інтервалами кожні 200 років, що тягнеться на 24 000 років тому.

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Ця карта дала змогу візуалізувати глобальні кліматичні процеси кожної конкретної точки Землі, та проаналізувати їх.

Реконструкція вказує на те, що сучасні температури не мають аналогів за останні 24 000 років, а також, що швидкість викликаного людиною глобального потепління швидша, ніж все, що ми спостерігали за цей період,

– сказала професор Джесіка Тірней, співавтор дослідження.

У результаті вчені отримали три основні висновки:

По-перше, основною рушійною силою зміни клімату з останнього Льодовикового періоду було збільшення концентрації парникових газів та скорочення льодових щитів.

та скорочення льодових щитів. По-друге, підтвердилося поступове потепління , яке відбувається за останні 10 000 років.

, яке відбувається за останні 10 000 років. По-третє, сила та темп потепління в останні 150 років набагато перевершують магнітуду та швидкість змін, що відбулися за 24 000 років.

Для отримання цих даних вчені застосували метод комбінування двох баз даних – температури морських відкладень та комп'ютерне моделювання. Тепер вони збираються застосувати той самий підхід, щоб заглянути ще далі в минуле.