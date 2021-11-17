Земля може отримати кільця, як у Сатурна: вчені придумали, як бути з космічним сміттям

Сатурн має одну з найскладніших систем кілець у Сонячній системі. За даними вчених американського Університету Юти, скоро схожі кільця можуть з'явитися й у Землі, але складатися вони будуть не з каміння та льоду, а з космічного сміття, і сформують їх самі люди.

Скільки космічного сміття на земній орбіті

Станом на сьогодні Європейське космічне агентство (ESA) нарахувало близько 170 мільйонів частинок космічного сміття різного розміру, які обертаються навколо Землі. Більшість із них невеликі, але навіть малі об'єкти цілком можуть загрожувати безпеці космічних польотів та орбітальним місіям.

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Космічне сміття за останні десятиліття значно зросло у кількості та масі через часті запуски, космічні інциденти, техногенну активність та дії таких країн, як Росія. Нині його сукупна маса сягає близько 7500 тонн.

Що пропонують американські вчені

За словами професора робототехніки Університету Юти Джейка Еббота, "Земля перебуває на шляху до того, щоб мати власні кільця. Тільки вони складатимуться зі сміття".

Еббот роками працює із магнітами. Він та його команда інженерів зараз шукають спосіб очистити навколоземний простір від сміття за їх допомогою.

За словами дослідників, вони з'ясували, як маніпулювати об'єктами, що потрапляють у сферу дії магнітних полів, навіть якщо вони не містять магнітних металів – космічне сміття часто складається з легких немагнітних матеріалів.

Вчені протестували розробки, рухаючи мідну кульку на пластиковому плотику у ємності з водою. Магніти рухали сферу не лише за площею імпровізованої "водойми", а й могли обертати саму кульку.

Як цю розробку можна застосувати на практиці

На думку вчених, технологія може використовуватися космічними роботами для зміщення сміття з найближчої орбіти й видалення його далі в космос – навіть не торкаючись уламків. Результати дослідження нещодавно опубліковані у журналі Nature.

За словами Еббота, тепер поява технології для створення власних кілець Землі просто справа техніки. Варто зазначити, що про повне звільнення орбіти від сміття вже не йдеться. Його просто пропонують сформувати в акуратні кільця, щоб він не заважав.