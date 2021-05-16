Дані сейсмічних досліджень ядра Землі показують, що його щільність нижча від щільності матеріалів в його складі, зокрема – заліза. Добути зразки ядра або нижньої частини мантії нашої планети на нинішньому етапі розвитку техніки неможливо.

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Однак ніхто не заважає вченим створити в лабораторії умови, що імітують процеси в ядрі Землі або на етапі формування планети, коли температури й тиск були дуже високими.

Штучне ядро в лабораторних умовах

Для створення колосального тиску вчені використали алмазне ковадло, а матеріал на ньому нагрівали за допомогою лазера. У ролі піддослідних зразків були взяті матеріали, аналогічні за хімічним складом матеріалам молодої планети. При тиску в 30-60 ГПа і температурі 2830-4300° C водень почав посилено проникати в залізо з вивільненням і подальшим зв'язуванням кисню з водою. Це пояснює, чому ядро ​​Землі має меншу щільність і розкриває секрет, куди поділася вся вода з молодої планети.



Алмазне ковадло / Фото Hirose

За підрахунками дослідників, у ядрі нашої планети може ховатися водню на 70 земних океанів. Якби не певні процеси у момент формування планети, життя на Землі у тому вигляді, в якому ми його знаємо і спостерігаємо, було б неможливе.

Важливо. Дане дослідження також може пролити світло на процеси утворення планет у Всесвіті і наблизити нас до розгадок багатьох таємниць природи.