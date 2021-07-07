Доведено: Земля була готова до зародження життя вже 2,7 мільярда років тому

Унікальне дослідження древніх алмазів показало, що хімічний склад атмосфери нашої планети, який робить її придатною для активного розвитку життя, був закладений принаймні 2,7 мільярда років тому. Робота була представлена на конференції з геохімії.

Водень, азот, неон і вуглець – легкі хімічні елементи і сполуки, які здатні випаровуватися через вплив тепла або тиску. Вони необхідні для виникнення життя.

Цікаво Вчені знайшли в мільйони разів ефективніший спосіб очищення води

Деталі відкриття

Не всі планети багаті подібними речовинами, тому, на думку вчених, у таких світів менше шансів на виникнення і розвиток життя. У зв'язку з цим велика частина пошуків життя на інших планетах зосереджена саме на летючих речовинах.

На Землі вони заховані в надрах планети і виносяться на поверхню через вулканічні процеси. Знання того, коли ними наповнилася атмосфера, — ключ до розуміння можливого розвитку життя. Однак настільки стародавні породи в основному зруйновані силою часу.

Алмази, як відомо, дуже міцний матеріал, тому зберігають всередині газовий склад древньої Землі – вони фактично є капсулу часу. Вченим з університетів Лотарингії (Франція) і Альберти (Канада) вдалося провести дослідження древніх алмазів і з'ясувати, який склад атмосфери був на нашій планеті мільярди років тому.

Вони показали, що багате летючими сполуками середовище сформувалося у нашої планети принаймні вже 2,7 мільярда років тому. І це не межа: дослідники підкреслюють, що досліджувані ними алмази можуть бути набагато старшими, тому умови для активного розвитку життя на нашій планеті могли сформуватися набагато раніше.

Щоб це з'ясувати, потрібні подальші дослідження.