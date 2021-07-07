Водень, азот, неон і вуглець – легкі хімічні елементи і сполуки, які здатні випаровуватися через вплив тепла або тиску. Вони необхідні для виникнення життя.

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Деталі відкриття

Не всі планети багаті подібними речовинами, тому, на думку вчених, у таких світів менше шансів на виникнення і розвиток життя. У зв'язку з цим велика частина пошуків життя на інших планетах зосереджена саме на летючих речовинах.

На Землі вони заховані в надрах планети і виносяться на поверхню через вулканічні процеси. Знання того, коли ними наповнилася атмосфера, — ключ до розуміння можливого розвитку життя. Однак настільки стародавні породи в основному зруйновані силою часу.

Алмази, як відомо, дуже міцний матеріал, тому зберігають всередині газовий склад древньої Землі – вони фактично є капсулу часу. Вченим з університетів Лотарингії (Франція) і Альберти (Канада) вдалося провести дослідження древніх алмазів і з'ясувати, який склад атмосфери був на нашій планеті мільярди років тому.

Вони показали, що багате летючими сполуками середовище сформувалося у нашої планети принаймні вже 2,7 мільярда років тому. І це не межа: дослідники підкреслюють, що досліджувані ними алмази можуть бути набагато старшими, тому умови для активного розвитку життя на нашій планеті могли сформуватися набагато раніше.

Щоб це з'ясувати, потрібні подальші дослідження.