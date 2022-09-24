Посеред Тихого океану раптово з'явився новий острів – його сфотографували з космосу

На південному заході Тихого океану з'явився новий острів. Цей молодий клаптик суші з'явився з хребта морського дна, що кишить найвищою щільністю підводних вулканів на планеті. Він відомий як підводна гора Хоум-Риф, що простягається між Новою Зеландією і Тонгою.

Починаючи з вересня 2022 року, один з вулканів на хребті ожив і вивергнувся, наповнившись лавою, яка вилилася в навколишній океан і підняла в повітря об'ємні шлейфи попелястого диму. Згодом на місці утворився абсолютно новий острів. Оперативний знімальний апарат NASA Operational Land Imager-2 (OLI-2) зумів зафіксувати його на знімках.

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Народження острова

Початкові вимірювання, зібрані 14 вересня, показали, що острів має площу близько 13 1064 квадратних кілометри або один акр, і висоту 33 метри над рівнем моря. Але до 20 вересня маленький острівець, що бурхливо розвивався, виріс майже до 79 248 квадратних кілометрів, або шести акрів.



Молодий острів у Тихому океані / Фото NASA

Вулканічна активність, що породжує острови, не є дивною, враховуючи положення підводної гори Хоум-Риф в зоні субдукції Тонга-Кермадек, де три тектонічні плити сходяться одна з одною в повільному зіткненні. Серед цієї трійці є гігантська Тихоокеанська плита, яка має площу близько 64 мільйони квадратних кілометрів і є найбільшою тектонічною плитою у світі.

Через свої величезні пропорції субдукція означає, що Тихоокеанська плита поступово занурюється під дві інші легші плити, що зіштовхуються, і в процесі цього зяє один з найглибших жолобів на Землі на морському дні, відомий як жолоб Кермадець, а також активна вулканічна дуга Кермадець, що знаходиться одразу за ним.

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Доля острова

На жаль, цей малюк, ймовірно, не затримається тут надовго. NASA попереджає, що острови, створені підводними вулканами, як правило, недовговічні. Але є деякі винятки, як, наприклад, один острів, створений з сусіднього вулкану Латеікі у 1995 році, який проіснував цілих 25 років – хоча це не дуже довго з геологічної точки зору.