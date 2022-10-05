Вчені вважають, що уся суша на Землі повільно з'єднається в єдиний суперконтинент

Протягом наступних 300 мільйонів років усі континенти Землі об'єднаються воєдино і утворять новий суперконтинент. Йому вже навіть придумали назву – Амазія – і він може повністю закрити Тихий океан.

Принаймні, про такий розвиток подій мовиться у новому дослідженні вчених з Університету Кертіна, опублікованому минулого тижня. Воно описує середньострокове геологічне майбутнє нашої планети.

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Протягом останніх двох мільярдів років земні континенти стикалися разом, утворюючи суперконтинент кожні 600 мільйонів років, відомий як суперконтинентальний цикл. Це означає, що нинішні континенти повинні знову зійтися разом через кілька сотень мільйонів років,

– сказав провідний автор дослідження Чуан Хунг.

Для встановлення часових рамок дослідники використовували 4D геодинамічне моделювання тектонічних плит Землі, вирішивши з'ясувати, чому попередні суперконтиненти формувалися абсолютно різними способами.

З цих способів, інтроверсія є однією з двох основних моделей, і відбувається, коли континенти змикаються над внутрішнім океаном, який утворився, коли попередній суперконтинент розпався на частини. На протилежному кінці – екстраверсія, коли континенти змикаються над зовнішнім, колишнім суперокеаном.

Якби цей шматочок кам'янистої історії можна було прояснити, дослідники могли б краще передбачити наступне суперконтинентальне об'єднання.

Можливе майбутнє планети Земля

Дослідники виявили, що міцність океанічної літосфери визначає, яка форма збірки відбувається, і звідси зробили висновок, що екстраверсія буде відповідати за наступний суперконтинент. В цьому випадку колишнім суперокеаном є Тихий океан. Минулого разу таким був суперокеан Панталасса, який оточував Пангею, попередній суперконтинент.

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Новий суперконтинент, що утворився, вже отримав назву Амазія, оскільки деякі вені вважають, що Тихий океан закриється (на відміну від Атлантичного та Індійського океанів), коли Америка зіткнеться з Азією. Очікується, що Австралія також зіграє певну роль у цій важливій події на Землі, спочатку зіткнувшись з Азією, а потім з'єднавши Америку і Азію після того, як Тихий океан закриється.

– сказав Хуанг.

Хай там як, але наразі це всього лише одна з багатьох гіпотез щодо зсуву континентів, включаючи модель Pangea Proxima, яка припускає, що натомість закриються вищезгадані Атлантичний та Індійський океани.