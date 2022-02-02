У Землі виявили троянський астероїд: що це таке

Про відкриття нового "троянця" повідомляють у Nature Communications. Він розташований у точці Лагранжу L4 системи Сонце – Земля. Хоча об'єкт виявили ще у 2020 році, правильно класифікували його лише зараз.

Астероїд має назву 2020 XL5 – як зрозуміло з назви, відкрили його у 2020 році. Це вдалося зробити завдяки панорамному телескопу Pan-STARRS. З моменту відкриття, науковці досліджували його, що дало змогу зрозуміти, що він належить до "троянців" – рідкісного для Землі типу космічних тіл, які перебувають у точках Лагранжа L4 чи L5 системи Сонце – Земля. Раніше у нашої планети фіксували лише один подібний об'єкт – астероїд 2010 TK7.

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Візуалізація орбіти Землі та точок Лагранжа / Фото Phys

Точки Лагранжа системи Сонце – Земля

У системі з двох масивних космічних тіл існує п'ять точок, де їхня гравітація немов урівноважується – це і є точки Лагранжа (позначаються літерами L). Третє тіло, що має дуже малу масу (у порівнянні з іншими двома об'єктами) може бути розташованим у цих точка Лагранжа й залишатися нерухомим відносно двох масивних об'єктів:

Наприклад, у точці L1 системи Сонце – Земля (на відстані близько 1,5 мільйона кілометрів від Землі в бік Сонця) працює сонячна обсерваторія SOHO та апарат DSCOVR.

У точку L2 системи Сонце – Земля (на відстані близько 1,5 мільйона кілометрів від Землі в іншу від Сонця сторону) нещодавно відправили телескоп "Джеймс Вебб", там же розташований телескоп Gaia. Раніше у L2 працювали обсерваторії Planck та Herschel.

Точок Лагранжа L4 та L5 раніше досягали апарати-двійники STEREO.

L4 та L5 розташовуються на 60 градусів попереду та позаду від лінії Сонце – Земля. Вони цікаві тим, що мають немов більшу стабільність й природний об'єкт, опинившись там, може залишатися у точках довгий час. Наприклад, у L1, L2 та L3 такого зробити не вийде, потрібні регулярні корекції орбіти.

Ймовірно, можна сказати, що найвідомішими "троянцями" є астероїди у системі Сонце – Юпітер. Так склалося, що найбільша планета Сонячної системи має доволі багато астероїдів, які опинилися у своєрідній гравітаційній пастці двох точок Лагранжа. Тому ці космічні тіла – це минуле нашої зоряної системи, яке дослідить апарат Lucy . Згідно з традицією, астероїди Юпітера у точці L4 називають на честь грецьких героїв, а у L5 – на честь троянців. Проте спільно усі вони звуться "троянцями".



Троянські астероїди Юпітера / Фото Wikipedia

Троянський астероїд Землі

Астероїд 2010 TK7 був першим земним "троянцем", який розташований у L4. Він зовсім невеликий – має діаметр близько 0,3 кілометра. Труднощі з виявленням об'єктів у цих точках Лагранжа пов'язані з близькістю до Сонця та ймовірними малими розмірами астероїдів. Хоча лишається варіант, що Земля дійсно має всього лише пару "троянців".

Об'єкт 2020 XL5 вдалося виявити завдяки кропіткій праці астрономів, що використали телескоп Lowell Discovery, що має дзеркало з діаметром 4,3 метра. Це дозволило підтвердити, що раніше відкритий астероїд 2020 XL5 – це новий "троянець". Він уже набагато більший за першого. 2020 XL5 має діаметр 1 – 1,3 кілометра й також розташований у L4. Протягом принаймні чотирьох тисяч наступних років об'єкт буде перебувати у зазначеній точці, після чого зможе "звільнитися" – це дозволяє віднести його до так званого "перехідного класу троянців",

Це відкриття є дуже важливим, адже "троянці" Землі можуть відображувати, як й у випадку з Юпітером, далеке минуле Землі – тут все залежить від того, наскільки довго 2020 XL5 чи 2010 TK7 перебувають у гравітаційній пастці. Тому ймовірна дослідницька автоматизована місія виглядає досить перспективно.