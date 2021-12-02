Те саме, на думку вчених, може статися і з інопланетним життям, що зіткнулося із земними організмами. Дослідники відзначають, що важливо знизити ризики біологічного зараження в обох напрямках.

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Ентоні Ріккарді, професор біології з Університету Макгілла у Монреалі та його колеги закликають до спільних досліджень астробіологів, які шукають позаземне життя, та біологів, що вивчають інвазивні види на Землі. Ріккарді припускає, що найімовірнішими претендентами на виявлення у космосі є мікробні організми, що нагадують бактерії.

Чи справді Земля може постраждати від інопланетного зараження

Зазначається, що ризик міжпланетного зараження залишається надзвичайно низьким, почасти тому, що суворі умови космічного простору ускладнюють виживання організмів, які можуть подорожувати на зовнішній стороні космічного корабля. А проте, Ріккарді акцентує на необхідності дотримуватися обережності, оскільки інвазивні мікроорганізми з космосу можуть завдати непоправної шкоди земній екосистемі.

Як люди руйнують екосистеми

Люди пошкодили екосистеми всього світу, подорожуючи й дозволяючи організмам вторгатися в нове середовище, в яке вони ніколи не потрапили б природним шляхом. Наприклад, гриб Austropuccinia psidii з Південної Америки був завезений до Австралії за невідомих обставин і захопив місцеві евкаліптові дерева, затримуючи їх зростання, а іноді й убиваючи.

Дослідники зазначають, що острівні екосистеми, що розвиваються в географічній ізоляції, особливо уразливі для інвазивних видів, бо дика природа у цих місцях не виробила "імунітет" для боротьби з такими "загарбниками". І Земля є своєрідною острівною екосистемою без захисту перед космічними організмами. Як і інші планети, не захищені від вихідців із Землі.

Випадки переміщення земних організмів на інші тіла

Як доказ можливості міжпланетного зараження, дослідники посилаються на ситуацію з ізраїльським космічним кораблем Beresheet, який врізався у Місяць у 2019 році з тисячами тардіградів (тихоходки) – мікроскопічних тварин, які можуть пережити екстремальні умови, включаючи космічний вакуум.

Дослідження 2021 року, опубліковане в журналі Astrobiology, свідчить, що істоти, ймовірно, не пережили б зіткнення з Місяцем, але цей випадок підтверджує можливість неконтрольованого переміщення біологічних видів у космосі.

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Ризики зростають

За словами Рікарді, космічні агенції, такі як NASA, давно обізнані про потенційні ризики біологічного зараження, і з 1960-х років діє політика планетарного захисту, націлена на зниження цих ризиків. Однак нова ера освоєння космосу створює нові ризики, оскільки дослідники націлені на світи, в яких з ймовірністю може бути виявлено життя.

Крім того, завдяки приватним компаніям, таким як SpaceX, космос стає доступнішим, а значить ймовірність зараження Землі інопланетними видами істотно підвищується. Дослідники заявляють, що планети та супутники завжди обмінювалися матеріалом через метеорити, але освоєння людиною космосу прискорює ці процеси.