Зеленський запропонував Facebook відкрити офіс в Україні

Президент Зеленський 27 вересня мав розмову з представниками Facebook. У форматі відеоконференції поспілкувався глава держави з головною операційною директоркою Шеріл Сендберг та віцепрезидентом компанії Ніком Клеггом.

Зеленський розповів Сендберг і Клеггу про здобутки України у царині цифровізації. Особливу ж увагу звернув на кроки влади у бік вдосконалення податково-правової системи для IT-компаній.

Цього ж дня Президент змінив склад Нацради з інвестицій: хто отримав, а хто втратив крісло

Зеленський провів відеоконференцію з представниками Facebook

Володимир Зеленський у форматі відеоконференції поспілкувався з головною операційною директоркою Facebook Шеріл Сендберг та віцепрезидентом компанії Ніком Клеггом.

Президент України наголосив, що цифровізація є пріоритетом нашої держави.

є пріоритетом нашої держави. На доказ цього Зеленський нагадав, що Україна стала першою країною у світі, яка прирівняла цифрові паспорти до звичайних.

до звичайних. Нагадав і про Дію, в якій українці можуть навіть реєструвати бізнес, а далі кількість послуг буде значно більшою.

У нас є декілька амбітних цілей: електронна митниця, парламентські та президентські вибори, цифровий перепис громадян,

– розповів президент.

І додав, що важливою є й ІТ-галузь, яка вже становить 4% ВВП країни. Цей показник влада хоче наростити до 10% за 2 – 3 роки.

Президент запропонував Facebook відкрити офіс в Україні

Після цього Володимир Зеленський запросив представників Facebook відвідати "Дія. Саміт" у Києві 29 листопада. Президент переконаний, що:

"Це було б серйозною підтримкою діджитал-напряму в Україні".

І "дуже добрим сигналом".

Разом із цим Зеленський запропонував Facebook розглянути можливість відкриття офісу компанії в Україні.

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