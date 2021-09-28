Зеленський розповів Сендберг і Клеггу про здобутки України у царині цифровізації. Особливу ж увагу звернув на кроки влади у бік вдосконалення податково-правової системи для IT-компаній.
Цього ж дня Президент змінив склад Нацради з інвестицій: хто отримав, а хто втратив крісло
Зеленський провів відеоконференцію з представниками Facebook
Володимир Зеленський у форматі відеоконференції поспілкувався з головною операційною директоркою Facebook Шеріл Сендберг та віцепрезидентом компанії Ніком Клеггом.
- Президент України наголосив, що цифровізація є пріоритетом нашої держави.
- На доказ цього Зеленський нагадав, що Україна стала першою країною у світі, яка прирівняла цифрові паспорти до звичайних.
- Нагадав і про Дію, в якій українці можуть навіть реєструвати бізнес, а далі кількість послуг буде значно більшою.
У нас є декілька амбітних цілей: електронна митниця, парламентські та президентські вибори, цифровий перепис громадян,
– розповів президент.
І додав, що важливою є й ІТ-галузь, яка вже становить 4% ВВП країни. Цей показник влада хоче наростити до 10% за 2 – 3 роки.
Президент запропонував Facebook відкрити офіс в Україні
Після цього Володимир Зеленський запросив представників Facebook відвідати "Дія. Саміт" у Києві 29 листопада. Президент переконаний, що:
- "Це було б серйозною підтримкою діджитал-напряму в Україні".
- І "дуже добрим сигналом".
Разом із цим Зеленський запропонував Facebook розглянути можливість відкриття офісу компанії в Україні.
Нагадаємо:
- На початку вересня у США Володимир Зеленський зустрічався з гендиректором Apple Тімом Куком. Серед іншого говорили й про можливість будівництва компанією дата-центру для сервісів iCloud в Україні.
- А 23 вересня стало відомо, що Facebook у партнерстві з правоохоронцями та Міністерством цифрової трансформації запускає в Україні AMBER Alert. Ця система здатна допомагати швидше знаходити зниклих дітей.