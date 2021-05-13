Зеленський відвідав презентацію Кіберцентру UA30: він опікуватиметься кіберзахистом держустанов

У Києві за участі президента Володимира Зеленського відбулось офіційне відкриття Кіберцентру UA30. Центр працюватиме на базі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і займатиметься кіберзахистом держустанов, бізнесів та громадян.

Цікаво Хакери виставили на продаж викрадені дані користувачів GLOVO

. CERT-UA взаємодіє з понад 500 подібними командами реагування по всьому світу з метою дослідження кіберінцидентів та обміну інформацією про кіберзагрози з фахівцями державного та приватного секторів.

Ми хочемо за наступні кілька років захистити всі реєстри, які є у нашій державі. Проєкт має назву UA30, тому що цей рік є символічним для нашої держави, він має два значення. Перше – це важлива річниця нашої країни, друге – ми хочемо, щоб у 2030 році наша країна була топовою у світі з точки зору кіберзахисту,

– зазначив під час презентації віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Чим займатиметься Кіберцентр UA30

Серед основних функцій CERT-UA:

реагування на кіберінциденти;

дослідження цифрових даних;

інформування про кіберзагрози та вразливості;

дослідження шкідливого програмного забезпечення;

обмін даними про кіберінциденти.

У CERT-UA виявлятимуть та реагують на такі інциденти в усій країні. Крім того на базі центру буде створено навчальний заклад для підготовки фахівців з кібербезпеки.

Володимир Зеленський також оцінив роботу тренінгового кіберцентру, призначеного для відпрацювання реальних сценаріїв кібератак у навчальному середовищі. Тут також проводяться:

навчання;

тренінги;

та моделювання загроз інформаційній безпеці.

Можливості кіберцентру дають змогу проводити навчання одночасно для двох команд по 10 осіб. Крім того, кіберцент дає змогу відтворити 27 сценаріїв різного рівня складності, які призначені, як для студентів так і для професіоналів у сфері кібербезпеки.