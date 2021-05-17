Зеленський розповів про забезпечення швидкого доступу до інтернету для громадян по всій Україні

Під час Diia Summit, в рамках якого представили оновлений додаток Дія, Президент України Володимир Зеленський розповів про плани щодо забезпечення швидкого доступу до інтернету для громадян по всій Україні. Проєкт планують завершити вже до кінця 2021 року.

Володимир Зеленський відкрив конференцію Diia Summit 17 травня 2021 року. Президент України розповів про плани з цифровізації державних послуг, відмову від паперових документів та інше.

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Про що говорив Володимир Зеленський

Однією з тем виступу був доступ до інтернету для всіх громадян.

Інший пункт моєї програми – доступ до швидкого інтернету для всіх мешканців нашої любої України. Лише за останні пів року більше 2 мільйонів громадян України отримали доступ до 4G. Мільйони українців навчились азам цифрової грамотності. Цьогоріч ми прагнемо забезпечити доступ до фіксованого інтернету. Три тисячі українських сіл, їхні школи, їхні лікарні, їхні бібліотеки,

– заявив Зеленський під час виступу.

Президент також заявив, що сьогодні ціллю влади є прагнення до прийняття громадянами важливих рішень через інтернет. Одним зі способів втілення цих планів є електронні петиції в "Дії".

Сьогодні знаковий день, коли ми робимо перший крок на шляху до електронної демократії. Цей крок – запуск в "Дія" електронних петицій,

– сказав Володимир Зеленський

Сьогодні додатком "Дія" користуються вже понад 10 мільйонів українців.