Зеленський прокоментував петицію про відкриття українських офісів Google та Facebook

Володимир Зеленський розглянув петицію щодо відкриття офісів Google та Facebook в Україні та перенесення модерування українського контенту з Росії. Вона набрала необхідну кількість голосів.

Відповідь з'явилась 8 лютого. Президент подякував "усім, хто виявив інтерес та небайдужість до проблем інформаційної безпеки України й підтримав згадану петицію".

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Що сказав Зеленський

Вважаю, що забезпечення модерування сегментів Google, YouTube, Facebook та Instagram із території України є важливим напрямом посилення національної безпеки в інформаційній сфері та протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації,

– йдеться в тексті.

Згідно з наданою відповіддю, питання перенесення модерування українського контенту неодноразово порушувалось як всередині уряду, так і на міжнародному рівні. Зокрема під час візиту до Сполучених Штатів Америки з 30 серпня по 3 вересня 2021 року відбулась низка зустрічей та перемовин української делегації з керівниками Google та Apple. Обговорювалась у тому числі й необхідність розширення присутності в Україні та налагодження ефективної протидії дезінформації.

Крім того, 27 вересня 2021 під час відеоконференції з головною операційною директоркою Facebook Шеріл Сендберг та віцепрезидентом Facebook Ніком Клеггом Зеленський пропонував розглянути можливість відкриття офісу компанії в Україні. Після того Facebook змінила назву на "Meta Platforms", а в планах української влади офіційно поновити звернення.

Ураховуючи рівень впливу порушеної в петиції проблематики на суспільне життя і національну безпеку держави, значну увагу громадськості до неї, а також зважаючи, що врегулювання цього питання законодавством України покладено на Кабінет Міністрів України, я звернувся до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля з пропозицією активізувати роботу, спрямовану на відкриття на території України представництв компаній "Google" (YouTube) та "Meta Platforms" (Facebook, Instagram), і невідкладно поновити висловлені вказаним міжнародним компаніям звернення та запрошення,

– так завершується відповідь на петицію.

Такий чином, судячи з усього, найближчим часом варто очікувати на поновлення процесу розширення присутності Facebook і Google в Україні.

Російські офіси: у чому проблема

Наявність українських представництв великих компаній вкрай необхідна сьогодні, адже через те, що український контент модерується у Росії, виникає маса проблем, пов'язаних із упередженістю щодо україномовного контенту, необґрунтованим блокуванням облікових записів українців, впливом Росії на вміст, який демонструється в Україні, та іншим.

Ось, що про це говорить сама петиція:

"...Сучасна російсько-українська війна відбувається не лише на окупованій частині Донбасу, вона має також свій фронт у гібридному протистоянні. РФ, вкладаючи великі ресурси, прагне впливати на роботу офісів великих компаній, як то Facebook, YouTube тощо, на своїй території. При цьому, московські офіси компаній намагаються просувати проросійські наративи через дані соціальні мережі. На перших шпальтах за замовчуванням пропонується контент з Російської Федерації, зазначені соціальні мережі, блокуючі проукраїнські наративи, просувають проросійські.

Наприклад, редакторськими добірками YouTube Music для українських користувачів керують з московського офісу. Російські співробітники вибирають російський контент, що впливає на зміст добірок для українців. Відомі випадки, коли цілі українські канали в YouTube закривалися через звернення російських держорганів (Роскомнадзор) до російського офісу YouTube. Таке може статись з будь-яким українським каналом, поки вони в юрисдикції російського офісу YouTube. Така ситуація неприпустима, враховуючи, що Росія є країною-агресором.

В першу чергу, це небезпечно для українських дітей та підлітків, котрі є основними користувачами соцмереж, і не мають сформованого критичного мислення. І це є бомбою уповільненої дії, котра може несподівано спрацювати за 5-10 років, і зашкодить нашій державі…"