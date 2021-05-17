Не потрібно давати хабарі, потрібно платити за інтернет, – Зеленський про діджитал-революцію

Володимир Зеленський заявив, що онлайн-сервіси в Україні змінили якість надання державних послуг. Якщо раніше потрібно було давати хабарі і витрачати багато часу на очікування, тепер потрібно лише мати інтернет.

На думку Зеленську, в Україні вже відбулася революція у цій сфері. Про те, чого вже вдалося досягти у сфері діджиталу, Зеленський розповів на форумі "Україна 30. Цифровізація".

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Комп'ютер не має друзів чи кумів

Зеленський сміливо заявив, що не можливо не визнати тих досягнень, які міністерство цифрової трансформації вже зробило. Ба більше, за його словами, діджитал-революція вже відбулася.

Раніше, щоб отримати низку дозволів, потрібно було давати хабарі... зараз потрібно тільки платити за інтернет. Раніше це 10 кабінетів, зараз тільки один сайт, раніше – 50 довідок у чергах, зараз 3 – 4 кліки в смартфоні,

– сказав президент.

Переведення усіх державних послуг в онлайн, стверджує президент, знищує підґрунтя для корупції – посередництво і людський фактор. "Комп'ютер не має друзів або кумів, комп'ютер не бере хабарі, навіть у біткоїнах. Штучний інтелект може вивчити тисячу мов, але не знає слова "порішать", – заявив Зеленський.

Досягнення цифровізації за 2020 рік

Україна стала першою країною у світі, де цифрові паспорти мають таку ж юридичну силу, як і паперові.

Україна у 2020 році вперше взяла участь в Open Data maturity – дослідженні рівня відкритості даних. Наша держава за цим показником увійшла до топ-20 і отримала кращий результат, ніж середній показник у Європі.

За останні пів року понад 2 мільйони українців вперше отримали доступ до 4G.

Мільйон українців пройшли курси із підвищення цифрової грамотності.

Джерело: https://censor.net/ua/n3265647