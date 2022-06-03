Зеленський та Федоров провели зустріч із гендиректором компанії Palantir: про що говорили

Palantir – компанія, що розробляє програмне забезпечення для аналізу даних. Президент Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров провели зустріч із CEO компанії Алексом Карпом.

Компанія Palantir особлива тим, що працює зі спецслужбами (ЦРУ, ФБР, Міністерство оборони США, Військово-повітряні сили США, Корпус морської піхоти США, Командування спеціальних операцій США, Військова академія США, міські поліцейські департаменти Нью-Йорка і Лос-Анджелеса), інвестиційними банками (JP Morgan Chase, Bank of America, SAC Capital), хедж-фондами тощо. Крім самого Алекса Карпа, серед її засновників є також Пітер Тіль – співзасновник PayPal та один із перших інвесторів Facebook.

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Деталі зустрічі

Сторони обговорили питання подальшої співпраці у сфері захисту та безпеки, а також цифровізації, йдеться на сайті Президента.

Ваш візит в Україну – це позитивний сигнал того, що попри повномасштабну війну Україна відкрита для бізнесу та готова до співпраці. Ми раді, що Palantir готовий інвестувати в Україну й допомагати нам у боротьбі з Росією на цифровому фронті,

– цитують слова Володимира Зеленського.

Президент при цьому зауважив, що Алекс Карп – перший із генеральних директорів великих західних корпорацій, який особисто здійснив поїздку до Києва з початку повномасштабної війни.

Зі свого боку міністр цифрової трансформації України розповів про заходи з протидії кіберзагрозам з боку Росії.

Ми активно працюємо не лише над цифровою блокадою РФ, а й залучаємо топові міжнародні компанії в Україну. Це один із наших пріоритетів на сьогодні. Сучасна війна змінила правила, і велику роль у ній відіграють саме технології. Для нас надважлива співпраця з Palantir, адже це допоможе нам посилити нашу армію та якомога швидше перемогти ворога,

– зазначив Михайло Федоров.

Алекс Карп під час зустрічі повідомив, що компанія готова відкрити офіс в Україні та готувати спільні розробки з українськими фахівцями. Він також висловив підтримку Україні та захоплення українським народом.

Детальніше про компанію: