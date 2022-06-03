Компанія Palantir особлива тим, що працює зі спецслужбами (ЦРУ, ФБР, Міністерство оборони США, Військово-повітряні сили США, Корпус морської піхоти США, Командування спеціальних операцій США, Військова академія США, міські поліцейські департаменти Нью-Йорка і Лос-Анджелеса), інвестиційними банками (JP Morgan Chase, Bank of America, SAC Capital), хедж-фондами тощо. Крім самого Алекса Карпа, серед її засновників є також Пітер Тіль – співзасновник PayPal та один із перших інвесторів Facebook.
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Деталі зустрічі
Сторони обговорили питання подальшої співпраці у сфері захисту та безпеки, а також цифровізації, йдеться на сайті Президента.
Ваш візит в Україну – це позитивний сигнал того, що попри повномасштабну війну Україна відкрита для бізнесу та готова до співпраці. Ми раді, що Palantir готовий інвестувати в Україну й допомагати нам у боротьбі з Росією на цифровому фронті,
– цитують слова Володимира Зеленського.
Президент при цьому зауважив, що Алекс Карп – перший із генеральних директорів великих західних корпорацій, який особисто здійснив поїздку до Києва з початку повномасштабної війни.
Зі свого боку міністр цифрової трансформації України розповів про заходи з протидії кіберзагрозам з боку Росії.
Ми активно працюємо не лише над цифровою блокадою РФ, а й залучаємо топові міжнародні компанії в Україну. Це один із наших пріоритетів на сьогодні. Сучасна війна змінила правила, і велику роль у ній відіграють саме технології. Для нас надважлива співпраця з Palantir, адже це допоможе нам посилити нашу армію та якомога швидше перемогти ворога,
– зазначив Михайло Федоров.
Алекс Карп під час зустрічі повідомив, що компанія готова відкрити офіс в Україні та готувати спільні розробки з українськими фахівцями. Він також висловив підтримку Україні та захоплення українським народом.
Детальніше про компанію:
- Сьогодні представництва компанії є лише у дев'яти країнах світу. Україна, судячи з усього, буде десятою.
- Проєкти Palantir коштують від п'яти до ста мільйонів доларів.
- Назва її походить від магічних каменів палантірів, описаних у книгах Толкіна – вони дозволяють побачити те, що відбувається на відстані.
- Назвами своїх продуктів розробник також натякає на різноманітні літературні та комікс-продукти. Наприклад, програми Gotham та Metropolis, які походять з коміксів про Бетмена.