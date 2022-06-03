Компанія Palantir особлива тим, що працює зі спецслужбами (ЦРУ, ФБР, Міністерство оборони США, Військово-повітряні сили США, Корпус морської піхоти США, Командування спеціальних операцій США, Військова академія США, міські поліцейські департаменти Нью-Йорка і Лос-Анджелеса), інвестиційними банками (JP Morgan Chase, Bank of America, SAC Capital), хедж-фондами тощо. Крім самого Алекса Карпа, серед її засновників є також Пітер Тіль – співзасновник PayPal та один із перших інвесторів Facebook.

Цікаво Михайло Федоров розповів міністрам G7 про досвід України у першій світовій кібервійні

Деталі зустрічі

Сторони обговорили питання подальшої співпраці у сфері захисту та безпеки, а також цифровізації, йдеться на сайті Президента.

Ваш візит в Україну – це позитивний сигнал того, що попри повномасштабну війну Україна відкрита для бізнесу та готова до співпраці. Ми раді, що Palantir готовий інвестувати в Україну й допомагати нам у боротьбі з Росією на цифровому фронті,

– цитують слова Володимира Зеленського.

Президент при цьому зауважив, що Алекс Карп – перший із генеральних директорів великих західних корпорацій, який особисто здійснив поїздку до Києва з початку повномасштабної війни.

Зі свого боку міністр цифрової трансформації України розповів про заходи з протидії кіберзагрозам з боку Росії.

Ми активно працюємо не лише над цифровою блокадою РФ, а й залучаємо топові міжнародні компанії в Україну. Це один із наших пріоритетів на сьогодні. Сучасна війна змінила правила, і велику роль у ній відіграють саме технології. Для нас надважлива співпраця з Palantir, адже це допоможе нам посилити нашу армію та якомога швидше перемогти ворога,

– зазначив Михайло Федоров.

Алекс Карп під час зустрічі повідомив, що компанія готова відкрити офіс в Україні та готувати спільні розробки з українськими фахівцями. Він також висловив підтримку Україні та захоплення українським народом.

Детальніше про компанію: