Zebronics випустила дуже доступний смарт-годинник функцією вимірювання тиску

Компанія Zebronics презентувала свій новий розумний годинник Zeb-Fit2220CH. Він оснащений круглим 1,3-дюймовим кольоровим дисплеєм з захисним склом 2.5D. Також новинка може похвалитись великою кількістю функцій.

Зокрема, девайс має 100 циферблатів, які можна налаштувати на свій смак, а також підтримує 8 різних спортивних режимів, зокрема їзду на велосипеді, плавання, біг, футбол, ходьбу, стрибки з трампліну, бадмінтон і баскетбол.

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Характеристики Zeb-Fit2220CH

Новинка отримала водонепроникну конструкцію, що відповідає ступеню захисту IP68. Він може відстежувати серцевий ритм, рівень насичення крові киснем, а також артеріальний тиск.

Девайс також оснащений класичними функціями трекерів, як відстеження сну, нагадування про довге сидіння, лічильником кроків тощо.

Розумний годинник Zeb-Fit2220CH / Фото Gizmochina

Пристрій підтримує Bluetooth 5.0, через який користувачі можуть підключати його до смартфонів, які працюють під управлінням Android і iOS.

Ємність акумулятора становить 200 мАг. Цього вистачає на 5 днів роботи у звичайному режимі та до 30 днів в режимі очікування.

Ціна

Вартість новинки складає 40 доларів (трохи більше 1100 гривень).