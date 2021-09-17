Команда Inspiration4 відправилася у космос 16 вересня о 03:02 за київським часом з майданчика Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал. Вони проведуть у космосі 3 доби та повернуться на Землю 19 вересня.
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Стан екіпажу після виходу на орбіту
Незадовго після старту ракети Falcon 9 та виходу космічного корабля Crew Dragon на орбіту Землі у SpaceX повідомили, що усі члени екіпажу почувають себе добре, вони щасливі, а їхній відпочинок комфортний.
Після виходу на орбіту команда пообідала та виконала частину запланованих експериментів. Після цього екіпаж почав підготовку до сну і до цього моменту капсула вже встигла обігнути Землю 5,5 раза.
Перші фото екіпажу Inspiration4 у космосі
Зараз екіпаж перебуває на орбіті вищій ніж Міжнародна космічна станція та космічний телескоп "Габбл". Її висота становить приблизно 580 кілометрів. Варто зазначити, що не всі астронавти бували так далеко за межами планети, як перший повністю цивільний екіпаж місії Inspiration4.
Нещодавно SpaceX опублікувала в офіційному твітері місії Inspiration4 фото членів екіпажу у космосі.
Спільне фото екіпажу Inspiration4 у космосі / Фото SpaceX
Джаред Айзекман у космосі / Фото SpaceX
Кріс Семброскі фотографує Землю / Фото SpaceX
Гейлі Арсеної у куполі Crew Dragon / Фото SpaceX
Нагадаємо, що екіпаж складається з 4-х осіб:
- 38-річний Джаред Айзекман, який є засновником і генеральним директором компанії Shift4 Payments, що займається обробкою цифрових платежів;
- 29-річна Гейлі Арсеної, яка пережила рак кістки і зараз працює помічником лікаря в Дитячій дослідницької лікарні св. Юди.
- 42-річний ветеран ВПС США Кріс Семброскі;
- та 51-річна Сіан Проктор, американська дослідниця, геофізик і ліцензований пілот.
Все що треба знати Історичний момент: SpaceX вперше відправила у космос повністю цивільний екіпаж
Цікаві факти про місію Inspiration4
- Одним із завдань місії є збір 200 мільйонів доларів для дослідницької лікарні ім. Св. Юди. Медичний центр займається лікуванням раку у дітей. Мільярдер Джаред Айзекман вже пожертвував лікарні 100 мільйонів доларів.
- Членкиня екіпажу Inspiretion4 Гейлі Арсеної раніше була пацієнткою цієї лікарні та страждала від раку кістки. Їй видалили частину коліна та замінили його штифтами й пластиною, тож Гейлі не лише наймолодша американка у космосі, але й перша людина з протезованою кінцівкою.
- Кожен з членів екіпажу уособлює одну з чотирьох чеснот: Айзекман – лідерство, Арсеної – надію, Семброскі – щедрість, Проктор – процвітання. Команда повинна надихнути молоді покоління на звершення.
- Netflix зняв документальний серіал про підготовку до місії Inspiration4 де можна побачити, як відбиралися члени екіпажу, почути їх історії та коментарі експертів серед яких власник SpaceX – Ілон Маск. Серіал розповість про підготовку, старт та місію Inspiration4.
- Космічний корабель Crew Dragon для місії Inspiration4 був спеціально переобладнаний для туристичного польоту. У SpaceX його вже назвали "феррарі" серед Dragon-ів. Корабель отримав спеціальний купол через який можна спостерігати за космосом.