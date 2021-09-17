Команда Inspiration4 відправилася у космос 16 вересня о 03:02 за київським часом з майданчика Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал. Вони проведуть у космосі 3 доби та повернуться на Землю 19 вересня.

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Стан екіпажу після виходу на орбіту

Незадовго після старту ракети Falcon 9 та виходу космічного корабля Crew Dragon на орбіту Землі у SpaceX повідомили, що усі члени екіпажу почувають себе добре, вони щасливі, а їхній відпочинок комфортний.

Після виходу на орбіту команда пообідала та виконала частину запланованих експериментів. Після цього екіпаж почав підготовку до сну і до цього моменту капсула вже встигла обігнути Землю 5,5 раза.

Перші фото екіпажу Inspiration4 у космосі

Зараз екіпаж перебуває на орбіті вищій ніж Міжнародна космічна станція та космічний телескоп "Габбл". Її висота становить приблизно 580 кілометрів. Варто зазначити, що не всі астронавти бували так далеко за межами планети, як перший повністю цивільний екіпаж місії Inspiration4.

Нещодавно SpaceX опублікувала в офіційному твітері місії Inspiration4 фото членів екіпажу у космосі.



Спільне фото екіпажу Inspiration4 у космосі / Фото SpaceX



Джаред Айзекман у космосі / Фото SpaceX



Кріс Семброскі фотографує Землю / Фото SpaceX



Гейлі Арсеної у куполі Crew Dragon / Фото SpaceX

Нагадаємо, що екіпаж складається з 4-х осіб:

38-річний Джаред Айзекман , який є засновником і генеральним директором компанії Shift4 Payments, що займається обробкою цифрових платежів;

, який є засновником і генеральним директором компанії Shift4 Payments, що займається обробкою цифрових платежів; 29-річна Гейлі Арсеної , яка пережила рак кістки і зараз працює помічником лікаря в Дитячій дослідницької лікарні св. Юди.

, яка пережила рак кістки і зараз працює помічником лікаря в Дитячій дослідницької лікарні св. Юди. 42-річний ветеран ВПС США Кріс Семброскі ;

; та 51-річна Сіан Проктор, американська дослідниця, геофізик і ліцензований пілот.

Члени екіпажу поспілкувалися з ріднею прямо з космосу та провели відеоконференцію з пацієнтами дитячої лікарні ім. Св. Юди.

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